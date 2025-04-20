SinyallerBölümler
Armen Khachatryan

Nord Way

Armen Khachatryan
0 inceleme
Güvenilirlik
168 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 98%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 248
Kârla kapanan işlemler:
868 (69.55%)
Zararla kapanan işlemler:
380 (30.45%)
En iyi işlem:
14.04 EUR
En kötü işlem:
-34.29 EUR
Brüt kâr:
515.29 EUR (43 557 pips)
Brüt zarar:
-355.21 EUR (21 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (54.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
54.61 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
6.64%
Maks. mevduat yükü:
9.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
703 (56.33%)
Satış işlemleri:
545 (43.67%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.13 EUR
Ortalama kâr:
0.59 EUR
Ortalama zarar:
-0.93 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.14 EUR (3)
Aylık büyüme:
5.62%
Yıllık tahmin:
68.21%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.44 EUR
Maksimum:
44.76 EUR (7.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.47% (9.64 EUR)
Varlığa göre:
9.94% (12.09 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 317
GBPAUD 225
EURSGD 163
EURAUD 117
GBPUSD 77
EURGBP 74
CHFJPY 60
USDCAD 52
XAUUSD 48
AUDCAD 39
EURCHF 26
EURCAD 20
USDCHF 15
EURUSD 12
EURNZD 1
CADCHF 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 34
GBPAUD -5
EURSGD 47
EURAUD 41
GBPUSD 31
EURGBP -25
CHFJPY 8
USDCAD -10
XAUUSD 30
AUDCAD -2
EURCHF 2
EURCAD 5
USDCHF 2
EURUSD 25
EURNZD -2
CADCHF 0
AUDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 6.2K
GBPAUD 1.7K
EURSGD 3.5K
EURAUD 2.5K
GBPUSD 1.1K
EURGBP 559
CHFJPY 2.2K
USDCAD 158
XAUUSD 3K
AUDCAD 293
EURCHF -90
EURCAD 964
USDCHF 37
EURUSD 661
EURNZD -302
CADCHF 3
AUDUSD 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.04 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +54.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 230
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8441
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5669
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.00 × 988
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 39
FPMarkets-Live
1.25 × 265
İnceleme yok
2025.04.20 10:45
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.47% of days out of 1017 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nord Way
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
160
EUR
168
12%
1 248
69%
7%
1.45
0.13
EUR
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.