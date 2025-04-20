- Büyüme
İşlemler:
1 248
Kârla kapanan işlemler:
868 (69.55%)
Zararla kapanan işlemler:
380 (30.45%)
En iyi işlem:
14.04 EUR
En kötü işlem:
-34.29 EUR
Brüt kâr:
515.29 EUR (43 557 pips)
Brüt zarar:
-355.21 EUR (21 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (54.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
54.61 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
6.64%
Maks. mevduat yükü:
9.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
703 (56.33%)
Satış işlemleri:
545 (43.67%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.13 EUR
Ortalama kâr:
0.59 EUR
Ortalama zarar:
-0.93 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.14 EUR (3)
Aylık büyüme:
5.62%
Yıllık tahmin:
68.21%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.44 EUR
Maksimum:
44.76 EUR (7.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.47% (9.64 EUR)
Varlığa göre:
9.94% (12.09 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|317
|GBPAUD
|225
|EURSGD
|163
|EURAUD
|117
|GBPUSD
|77
|EURGBP
|74
|CHFJPY
|60
|USDCAD
|52
|XAUUSD
|48
|AUDCAD
|39
|EURCHF
|26
|EURCAD
|20
|USDCHF
|15
|EURUSD
|12
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|34
|GBPAUD
|-5
|EURSGD
|47
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|31
|EURGBP
|-25
|CHFJPY
|8
|USDCAD
|-10
|XAUUSD
|30
|AUDCAD
|-2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|5
|USDCHF
|2
|EURUSD
|25
|EURNZD
|-2
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|6.2K
|GBPAUD
|1.7K
|EURSGD
|3.5K
|EURAUD
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|559
|CHFJPY
|2.2K
|USDCAD
|158
|XAUUSD
|3K
|AUDCAD
|293
|EURCHF
|-90
|EURCAD
|964
|USDCHF
|37
|EURUSD
|661
|EURNZD
|-302
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.04 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +54.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.16 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 230
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 8441
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5669
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 988
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
PacificUnionLLC-Live
|1.10 × 39
|
FPMarkets-Live
|1.25 × 265
