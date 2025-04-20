- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 248
Profit Trade:
868 (69.55%)
Loss Trade:
380 (30.45%)
Best Trade:
14.04 EUR
Worst Trade:
-34.29 EUR
Profitto lordo:
515.29 EUR (43 557 pips)
Perdita lorda:
-355.21 EUR (21 134 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (54.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
54.61 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.64%
Massimo carico di deposito:
9.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
703 (56.33%)
Short Trade:
545 (43.67%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.13 EUR
Profitto medio:
0.59 EUR
Perdita media:
-0.93 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-3.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-40.14 EUR (3)
Crescita mensile:
6.56%
Previsione annuale:
79.64%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 EUR
Massimale:
44.76 EUR (7.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.47% (9.64 EUR)
Per equità:
9.94% (12.09 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|317
|GBPAUD
|225
|EURSGD
|163
|EURAUD
|117
|GBPUSD
|77
|EURGBP
|74
|CHFJPY
|60
|USDCAD
|52
|XAUUSD
|48
|AUDCAD
|39
|EURCHF
|26
|EURCAD
|20
|USDCHF
|15
|EURUSD
|12
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|34
|GBPAUD
|-5
|EURSGD
|47
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|31
|EURGBP
|-25
|CHFJPY
|8
|USDCAD
|-10
|XAUUSD
|30
|AUDCAD
|-2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|5
|USDCHF
|2
|EURUSD
|25
|EURNZD
|-2
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|6.2K
|GBPAUD
|1.7K
|EURSGD
|3.5K
|EURAUD
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|559
|CHFJPY
|2.2K
|USDCAD
|158
|XAUUSD
|3K
|AUDCAD
|293
|EURCHF
|-90
|EURCAD
|964
|USDCHF
|37
|EURUSD
|661
|EURNZD
|-302
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.04 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.16 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 230
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 8441
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5669
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 988
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
PacificUnionLLC-Live
|1.10 × 39
|
FPMarkets-Live
|1.25 × 265
140 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
98%
0
0
USD
USD
160
EUR
EUR
168
12%
1 248
69%
7%
1.45
0.13
EUR
EUR
10%
1:500