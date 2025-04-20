SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nord Way
Armen Khachatryan

Nord Way

Armen Khachatryan
0 recensioni
Affidabilità
168 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 98%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 248
Profit Trade:
868 (69.55%)
Loss Trade:
380 (30.45%)
Best Trade:
14.04 EUR
Worst Trade:
-34.29 EUR
Profitto lordo:
515.29 EUR (43 557 pips)
Perdita lorda:
-355.21 EUR (21 134 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (54.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
54.61 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.64%
Massimo carico di deposito:
9.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
703 (56.33%)
Short Trade:
545 (43.67%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.13 EUR
Profitto medio:
0.59 EUR
Perdita media:
-0.93 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-3.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-40.14 EUR (3)
Crescita mensile:
6.56%
Previsione annuale:
79.64%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 EUR
Massimale:
44.76 EUR (7.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.47% (9.64 EUR)
Per equità:
9.94% (12.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 317
GBPAUD 225
EURSGD 163
EURAUD 117
GBPUSD 77
EURGBP 74
CHFJPY 60
USDCAD 52
XAUUSD 48
AUDCAD 39
EURCHF 26
EURCAD 20
USDCHF 15
EURUSD 12
EURNZD 1
CADCHF 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 34
GBPAUD -5
EURSGD 47
EURAUD 41
GBPUSD 31
EURGBP -25
CHFJPY 8
USDCAD -10
XAUUSD 30
AUDCAD -2
EURCHF 2
EURCAD 5
USDCHF 2
EURUSD 25
EURNZD -2
CADCHF 0
AUDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 6.2K
GBPAUD 1.7K
EURSGD 3.5K
EURAUD 2.5K
GBPUSD 1.1K
EURGBP 559
CHFJPY 2.2K
USDCAD 158
XAUUSD 3K
AUDCAD 293
EURCHF -90
EURCAD 964
USDCHF 37
EURUSD 661
EURNZD -302
CADCHF 3
AUDUSD 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.04 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 230
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8441
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5669
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.00 × 988
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 39
FPMarkets-Live
1.25 × 265
140 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

New Level For trade Forex 100% FREE don't miss your chance.

Minimal $200 Deposit needed. 

For more information: @bitprofitam

Non ci sono recensioni
2025.04.20 10:45
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.47% of days out of 1017 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nord Way
30USD al mese
98%
0
0
USD
160
EUR
168
12%
1 248
69%
7%
1.45
0.13
EUR
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.