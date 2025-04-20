SignauxSections
Armen Khachatryan

Nord Way

Armen Khachatryan
0 avis
Fiabilité
168 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 98%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 248
Bénéfice trades:
868 (69.55%)
Perte trades:
380 (30.45%)
Meilleure transaction:
14.04 EUR
Pire transaction:
-34.29 EUR
Bénéfice brut:
515.29 EUR (43 557 pips)
Perte brute:
-355.21 EUR (21 134 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (54.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
54.61 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
6.64%
Charge de dépôt maximale:
9.43%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.58
Longs trades:
703 (56.33%)
Courts trades:
545 (43.67%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.13 EUR
Bénéfice moyen:
0.59 EUR
Perte moyenne:
-0.93 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-3.16 EUR)
Perte consécutive maximale:
-40.14 EUR (3)
Croissance mensuelle:
6.39%
Prévision annuelle:
75.78%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.44 EUR
Maximal:
44.76 EUR (7.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.47% (9.64 EUR)
Par fonds propres:
9.94% (12.09 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 317
GBPAUD 225
EURSGD 163
EURAUD 117
GBPUSD 77
EURGBP 74
CHFJPY 60
USDCAD 52
XAUUSD 48
AUDCAD 39
EURCHF 26
EURCAD 20
USDCHF 15
EURUSD 12
EURNZD 1
CADCHF 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 34
GBPAUD -5
EURSGD 47
EURAUD 41
GBPUSD 31
EURGBP -25
CHFJPY 8
USDCAD -10
XAUUSD 30
AUDCAD -2
EURCHF 2
EURCAD 5
USDCHF 2
EURUSD 25
EURNZD -2
CADCHF 0
AUDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 6.2K
GBPAUD 1.7K
EURSGD 3.5K
EURAUD 2.5K
GBPUSD 1.1K
EURGBP 559
CHFJPY 2.2K
USDCAD 158
XAUUSD 3K
AUDCAD 293
EURCHF -90
EURCAD 964
USDCHF 37
EURUSD 661
EURNZD -302
CADCHF 3
AUDUSD 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.04 EUR
Pire transaction: -34 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +54.61 EUR
Perte consécutive maximale: -3.16 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 230
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 8441
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5669
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.00 × 988
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 39
FPMarkets-Live
1.25 × 265
140 plus...
Aucun avis
2025.04.20 10:45
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.47% of days out of 1017 days of the signal's entire lifetime.
