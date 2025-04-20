SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Eagle
Nyein Chan Hlaing

Eagle

Nyein Chan Hlaing
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 98%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 376
Kârla kapanan işlemler:
1 647 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
729 (30.68%)
En iyi işlem:
1 066.38 USD
En kötü işlem:
-892.63 USD
Brüt kâr:
31 403.19 USD (643 658 pips)
Brüt zarar:
-24 439.81 USD (481 267 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (76.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 601.43 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
1 238 (52.10%)
Satış işlemleri:
1 138 (47.90%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
19.07 USD
Ortalama zarar:
-33.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2 970.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 970.79 USD (6)
Aylık büyüme:
6.60%
Yıllık tahmin:
83.41%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.05 USD
Maksimum:
4 158.24 USD (59.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.72% (4 158.24 USD)
Varlığa göre:
18.29% (3 602.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY_i 532
AUDCAD_i 499
USDCAD_i 383
CADCHF_i 250
GBPAUD_i 172
XAUUSD_i 122
AUDCHF_i 105
EURUSD_i 67
GBPUSD_i 66
EURNZD_i 48
EURAUD_i 33
XAGUSD_i 24
EURCAD_i 24
GBPCAD_i 19
USDCHF_i 18
NZDCAD_i 10
AUDUSD_i 2
EURGBP_i 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY_i 2.3K
AUDCAD_i 956
USDCAD_i -1.1K
CADCHF_i 982
GBPAUD_i 95
XAUUSD_i 755
AUDCHF_i 1.4K
EURUSD_i 104
GBPUSD_i 106
EURNZD_i 113
EURAUD_i 136
XAGUSD_i 913
EURCAD_i 54
GBPCAD_i 47
USDCHF_i 406
NZDCAD_i 153
AUDUSD_i -367
EURGBP_i 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY_i 41K
AUDCAD_i 18K
USDCAD_i -12K
CADCHF_i 11K
GBPAUD_i 3.2K
XAUUSD_i 51K
AUDCHF_i 4K
EURUSD_i 2.6K
GBPUSD_i 141
EURNZD_i 11K
EURAUD_i 7.5K
XAGUSD_i 14K
EURCAD_i 981
GBPCAD_i 27
USDCHF_i 4.6K
NZDCAD_i 5K
AUDUSD_i -488
EURGBP_i 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 066.38 USD
En kötü işlem: -893 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +76.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 970.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.27 13:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.04.30 02:34
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 08:30
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.62% of days out of 493 days of the signal's entire lifetime.
