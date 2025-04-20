SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Eagle
Nyein Chan Hlaing

Eagle

Nyein Chan Hlaing
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 98%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 376
Profit Trade:
1 647 (69.31%)
Loss Trade:
729 (30.68%)
Best Trade:
1 066.38 USD
Worst Trade:
-892.63 USD
Profitto lordo:
31 403.19 USD (643 658 pips)
Perdita lorda:
-24 439.81 USD (481 267 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (76.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 601.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
1 238 (52.10%)
Short Trade:
1 138 (47.90%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
19.07 USD
Perdita media:
-33.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-2 970.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 970.79 USD (6)
Crescita mensile:
6.68%
Previsione annuale:
83.41%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.05 USD
Massimale:
4 158.24 USD (59.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.72% (4 158.24 USD)
Per equità:
18.29% (3 602.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY_i 532
AUDCAD_i 499
USDCAD_i 383
CADCHF_i 250
GBPAUD_i 172
XAUUSD_i 122
AUDCHF_i 105
EURUSD_i 67
GBPUSD_i 66
EURNZD_i 48
EURAUD_i 33
XAGUSD_i 24
EURCAD_i 24
GBPCAD_i 19
USDCHF_i 18
NZDCAD_i 10
AUDUSD_i 2
EURGBP_i 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY_i 2.3K
AUDCAD_i 956
USDCAD_i -1.1K
CADCHF_i 982
GBPAUD_i 95
XAUUSD_i 755
AUDCHF_i 1.4K
EURUSD_i 104
GBPUSD_i 106
EURNZD_i 113
EURAUD_i 136
XAGUSD_i 913
EURCAD_i 54
GBPCAD_i 47
USDCHF_i 406
NZDCAD_i 153
AUDUSD_i -367
EURGBP_i 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY_i 41K
AUDCAD_i 18K
USDCAD_i -12K
CADCHF_i 11K
GBPAUD_i 3.2K
XAUUSD_i 51K
AUDCHF_i 4K
EURUSD_i 2.6K
GBPUSD_i 141
EURNZD_i 11K
EURAUD_i 7.5K
XAGUSD_i 14K
EURCAD_i 981
GBPCAD_i 27
USDCHF_i 4.6K
NZDCAD_i 5K
AUDUSD_i -488
EURGBP_i 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 066.38 USD
Worst Trade: -893 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +76.85 USD
Massima perdita consecutiva: -2 970.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.27 13:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.04.30 02:34
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 08:30
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.62% of days out of 493 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Eagle
30USD al mese
98%
0
0
USD
19K
USD
94
93%
2 376
69%
100%
1.28
2.93
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.