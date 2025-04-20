SignauxSections
Nyein Chan Hlaing

Eagle

Nyein Chan Hlaing
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 98%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 372
Bénéfice trades:
1 645 (69.35%)
Perte trades:
727 (30.65%)
Meilleure transaction:
1 066.38 USD
Pire transaction:
-892.63 USD
Bénéfice brut:
31 330.44 USD (642 279 pips)
Perte brute:
-24 417.45 USD (479 947 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (76.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 601.43 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.57%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.66
Longs trades:
1 234 (52.02%)
Courts trades:
1 138 (47.98%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
2.91 USD
Bénéfice moyen:
19.05 USD
Perte moyenne:
-33.59 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-2 970.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 970.79 USD (6)
Croissance mensuelle:
6.59%
Prévision annuelle:
80.84%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
311.05 USD
Maximal:
4 158.24 USD (59.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.72% (4 158.24 USD)
Par fonds propres:
18.29% (3 602.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY_i 532
AUDCAD_i 499
USDCAD_i 383
CADCHF_i 250
GBPAUD_i 172
XAUUSD_i 122
AUDCHF_i 105
GBPUSD_i 66
EURUSD_i 64
EURNZD_i 48
EURAUD_i 33
EURCAD_i 24
XAGUSD_i 23
GBPCAD_i 19
USDCHF_i 18
NZDCAD_i 10
AUDUSD_i 2
EURGBP_i 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY_i 2.3K
AUDCAD_i 956
USDCAD_i -1.1K
CADCHF_i 982
GBPAUD_i 95
XAUUSD_i 755
AUDCHF_i 1.4K
GBPUSD_i 106
EURUSD_i 104
EURNZD_i 113
EURAUD_i 136
EURCAD_i 54
XAGUSD_i 862
GBPCAD_i 47
USDCHF_i 406
NZDCAD_i 153
AUDUSD_i -367
EURGBP_i 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY_i 41K
AUDCAD_i 18K
USDCAD_i -12K
CADCHF_i 11K
GBPAUD_i 3.2K
XAUUSD_i 51K
AUDCHF_i 4K
GBPUSD_i 141
EURUSD_i 3.5K
EURNZD_i 11K
EURAUD_i 7.5K
EURCAD_i 981
XAGUSD_i 13K
GBPCAD_i 27
USDCHF_i 4.6K
NZDCAD_i 5K
AUDUSD_i -488
EURGBP_i 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 066.38 USD
Pire transaction: -893 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +76.85 USD
Perte consécutive maximale: -2 970.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.27 13:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.04.30 02:34
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 08:30
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.62% of days out of 493 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eagle
30 USD par mois
98%
0
0
USD
19K
USD
94
93%
2 372
69%
100%
1.28
2.91
USD
34%
1:500
