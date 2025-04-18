- Büyüme
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
163 (71.17%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (28.82%)
En iyi işlem:
86.64 USD
En kötü işlem:
-45.54 USD
Brüt kâr:
1 816.29 USD (38 419 pips)
Brüt zarar:
-806.83 USD (16 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (176.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.69 USD (21)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
36.56%
Maks. mevduat yükü:
8.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.05
Alış işlemleri:
76 (33.19%)
Satış işlemleri:
153 (66.81%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
4.41 USD
Ortalama kâr:
11.14 USD
Ortalama zarar:
-12.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-23.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.38 USD (3)
Aylık büyüme:
5.08%
Yıllık tahmin:
61.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.38 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.18% (91.38 USD)
Varlığa göre:
25.04% (1 177.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|93
|NZDCAD
|75
|AUDCAD
|61
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|245
|NZDCAD
|446
|AUDCAD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|3.1K
|NZDCAD
|12K
|AUDCAD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 40
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.58 × 385
|
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 161
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 91
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 425
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.83 × 114
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.05 × 462
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 138
|
FusionMarkets-Demo
|1.09 × 217
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 28
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 1082
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 20
