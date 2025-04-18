- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
163 (71.17%)
Loss Trade:
66 (28.82%)
Best Trade:
86.64 USD
Worst Trade:
-45.54 USD
Profitto lordo:
1 816.29 USD (38 419 pips)
Perdita lorda:
-806.83 USD (16 782 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (176.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.69 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
36.56%
Massimo carico di deposito:
8.92%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.05
Long Trade:
76 (33.19%)
Short Trade:
153 (66.81%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
4.41 USD
Profitto medio:
11.14 USD
Perdita media:
-12.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.38 USD (3)
Crescita mensile:
5.08%
Previsione annuale:
61.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.38 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.18% (91.38 USD)
Per equità:
25.04% (1 177.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|93
|NZDCAD
|75
|AUDCAD
|61
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|245
|NZDCAD
|446
|AUDCAD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|3.1K
|NZDCAD
|12K
|AUDCAD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.64 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +176.69 USD
Massima perdita consecutiva: -23.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 40
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.58 × 385
|
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 161
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 91
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 425
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.83 × 114
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.05 × 462
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 138
|
FusionMarkets-Demo
|1.09 × 217
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 28
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 1082
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 20
