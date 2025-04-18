SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Forex Winner 2
Wu Tien Hung

Forex Winner 2

Wu Tien Hung
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
163 (71.17%)
Loss Trade:
66 (28.82%)
Best Trade:
86.64 USD
Worst Trade:
-45.54 USD
Profitto lordo:
1 816.29 USD (38 419 pips)
Perdita lorda:
-806.83 USD (16 782 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (176.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.69 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
36.56%
Massimo carico di deposito:
8.92%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.05
Long Trade:
76 (33.19%)
Short Trade:
153 (66.81%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
4.41 USD
Profitto medio:
11.14 USD
Perdita media:
-12.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.38 USD (3)
Crescita mensile:
5.08%
Previsione annuale:
61.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.38 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.18% (91.38 USD)
Per equità:
25.04% (1 177.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 93
NZDCAD 75
AUDCAD 61
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 245
NZDCAD 446
AUDCAD 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 3.1K
NZDCAD 12K
AUDCAD 6.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.64 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +176.69 USD
Massima perdita consecutiva: -23.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 40
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 161
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 91
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 425
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.05 × 462
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 138
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 1082
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 20
94 più
Non ci sono recensioni
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 07:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Winner 2
30USD al mese
25%
0
0
USD
4.8K
USD
37
100%
229
71%
37%
2.25
4.41
USD
25%
1:500
