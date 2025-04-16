SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Steady
Gines Hernandez Canovas

Steady

Gines Hernandez Canovas
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 243%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
53 (43.08%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (56.91%)
En iyi işlem:
599.46 EUR
En kötü işlem:
-115.40 EUR
Brüt kâr:
2 652.82 EUR (1 372 151 pips)
Brüt zarar:
-1 012.38 EUR (1 475 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (557.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
788.36 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
85.42%
Maks. mevduat yükü:
49.04%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
3.75
Alış işlemleri:
66 (53.66%)
Satış işlemleri:
57 (46.34%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
13.34 EUR
Ortalama kâr:
50.05 EUR
Ortalama zarar:
-14.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-207.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-212.84 EUR (5)
Aylık büyüme:
26.67%
Yıllık tahmin:
323.55%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.61 EUR
Maksimum:
437.86 EUR (17.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.25% (438.18 EUR)
Varlığa göre:
10.99% (185.75 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 24
XAUUSD 18
USTEC 12
CHFJPY 10
AUDJPY 8
BTCUSD 8
EURAUD 7
NZDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCHF 5
AUDNZD 4
XAGUSD 4
USDJPY 3
CADJPY 2
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 553
XAUUSD 1.6K
USTEC 49
CHFJPY 42
AUDJPY -74
BTCUSD -63
EURAUD -17
NZDCAD -7
GBPUSD -29
AUDCHF 8
AUDNZD -11
XAGUSD 50
USDJPY -78
CADJPY 3
USDCHF -145
USDCAD -4
GBPCAD -2
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.5K
XAUUSD 172K
USTEC 43K
CHFJPY 1.3K
AUDJPY -1.8K
BTCUSD -323K
EURAUD -1K
NZDCAD -196
GBPUSD -476
AUDCHF 554
AUDNZD -119
XAGUSD 2.5K
USDJPY -1.4K
CADJPY 221
USDCHF -1.5K
USDCAD -1
GBPCAD -200
EURJPY 61
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +599.46 EUR
En kötü işlem: -115 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +557.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -207.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.45 × 60
RazeGlobalMarkets-Server
0.79 × 70
VantageInternational-Live 10
0.92 × 59
VantageInternational-Live 5
1.00 × 6
Bybit-Live
1.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.05 × 80
FusionMarkets-Live
1.08 × 50
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.09 × 102
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
FundingTradersGroup-Server
1.16 × 31
BlueberryMarkets-Live
1.37 × 94
Exness-MT5Real3
1.50 × 4
FPMarketsSC-Live
1.56 × 16
Exness-MT5Real7
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 514
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 41
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 12
RoboForex-ECN
2.01 × 3026
TitanFX-MT5-01
2.17 × 58
TradeMaxGlobal-Live
2.37 × 182
Coinexx-Live
2.57 × 14
Darwinex-Live
2.73 × 82
ICMarketsEU-MT5-5
2.78 × 269
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 1100
OneRoyal-Server
3.00 × 4
76 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Just follow the money. It always goes somewhere. Right now my focus is on several currency pairs, gold, and main US indexes. 
İnceleme yok
2025.11.04 23:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 23:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 21:42
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.42% of days out of the 463 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 21:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.65% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Steady
Ayda 30 USD
243%
0
0
USD
2.1K
EUR
96
39%
123
43%
85%
2.62
13.34
EUR
22%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.