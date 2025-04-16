Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live 0.45 × 60 RazeGlobalMarkets-Server 0.79 × 70 VantageInternational-Live 10 0.92 × 59 VantageInternational-Live 5 1.00 × 6 Bybit-Live 1.00 × 3 FxPro-MT5 Live02 1.05 × 80 FusionMarkets-Live 1.08 × 50 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.09 × 102 Exness-MT5Real12 1.14 × 7 FundingTradersGroup-Server 1.16 × 31 BlueberryMarkets-Live 1.37 × 94 Exness-MT5Real3 1.50 × 4 FPMarketsSC-Live 1.56 × 16 Exness-MT5Real7 1.75 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 1.79 × 514 ICMarketsSC-MT5 1.83 × 41 ForexTimeFXTM-Live01 2.00 × 12 RoboForex-ECN 2.01 × 3026 TitanFX-MT5-01 2.17 × 58 TradeMaxGlobal-Live 2.37 × 182 Coinexx-Live 2.57 × 14 Darwinex-Live 2.73 × 82 ICMarketsEU-MT5-5 2.78 × 269 ICMarketsSC-MT5-4 2.87 × 1100 OneRoyal-Server 3.00 × 4 76 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya