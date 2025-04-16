SegnaliSezioni
Gines Hernandez Canovas

Steady

Gines Hernandez Canovas
0 recensioni
Affidabilità
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 243%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
53 (43.08%)
Loss Trade:
70 (56.91%)
Best Trade:
599.46 EUR
Worst Trade:
-115.40 EUR
Profitto lordo:
2 652.82 EUR (1 372 151 pips)
Perdita lorda:
-1 012.38 EUR (1 475 597 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (557.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
788.36 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
85.42%
Massimo carico di deposito:
49.04%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.75
Long Trade:
66 (53.66%)
Short Trade:
57 (46.34%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
13.34 EUR
Profitto medio:
50.05 EUR
Perdita media:
-14.46 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-207.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-212.84 EUR (5)
Crescita mensile:
26.67%
Previsione annuale:
323.55%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.61 EUR
Massimale:
437.86 EUR (17.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.25% (438.18 EUR)
Per equità:
10.99% (185.75 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 24
XAUUSD 18
USTEC 12
CHFJPY 10
AUDJPY 8
BTCUSD 8
EURAUD 7
NZDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCHF 5
AUDNZD 4
XAGUSD 4
USDJPY 3
CADJPY 2
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 553
XAUUSD 1.6K
USTEC 49
CHFJPY 42
AUDJPY -74
BTCUSD -63
EURAUD -17
NZDCAD -7
GBPUSD -29
AUDCHF 8
AUDNZD -11
XAGUSD 50
USDJPY -78
CADJPY 3
USDCHF -145
USDCAD -4
GBPCAD -2
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.5K
XAUUSD 172K
USTEC 43K
CHFJPY 1.3K
AUDJPY -1.8K
BTCUSD -323K
EURAUD -1K
NZDCAD -196
GBPUSD -476
AUDCHF 554
AUDNZD -119
XAGUSD 2.5K
USDJPY -1.4K
CADJPY 221
USDCHF -1.5K
USDCAD -1
GBPCAD -200
EURJPY 61
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +599.46 EUR
Worst Trade: -115 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +557.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -207.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.45 × 60
RazeGlobalMarkets-Server
0.79 × 70
VantageInternational-Live 10
0.92 × 59
VantageInternational-Live 5
1.00 × 6
Bybit-Live
1.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.05 × 80
FusionMarkets-Live
1.08 × 50
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.09 × 102
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
FundingTradersGroup-Server
1.16 × 31
BlueberryMarkets-Live
1.37 × 94
Exness-MT5Real3
1.50 × 4
FPMarketsSC-Live
1.56 × 16
Exness-MT5Real7
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 514
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 41
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 12
RoboForex-ECN
2.01 × 3026
TitanFX-MT5-01
2.17 × 58
TradeMaxGlobal-Live
2.37 × 182
Coinexx-Live
2.57 × 14
Darwinex-Live
2.73 × 82
ICMarketsEU-MT5-5
2.78 × 269
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 1100
OneRoyal-Server
3.00 × 4
Just follow the money. It always goes somewhere. Right now my focus is on several currency pairs, gold, and main US indexes. 
Non ci sono recensioni
2025.11.04 23:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 23:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 21:42
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.42% of days out of the 463 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 21:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.65% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Steady
30USD al mese
243%
0
0
USD
2.1K
EUR
96
39%
123
43%
85%
2.62
13.34
EUR
22%
1:30
