- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
53 (43.08%)
Loss Trade:
70 (56.91%)
Best Trade:
599.46 EUR
Worst Trade:
-115.40 EUR
Profitto lordo:
2 652.82 EUR (1 372 151 pips)
Perdita lorda:
-1 012.38 EUR (1 475 597 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (557.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
788.36 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
85.42%
Massimo carico di deposito:
49.04%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.75
Long Trade:
66 (53.66%)
Short Trade:
57 (46.34%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
13.34 EUR
Profitto medio:
50.05 EUR
Perdita media:
-14.46 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-207.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-212.84 EUR (5)
Crescita mensile:
26.67%
Previsione annuale:
323.55%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.61 EUR
Massimale:
437.86 EUR (17.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.25% (438.18 EUR)
Per equità:
10.99% (185.75 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|XAUUSD
|18
|USTEC
|12
|CHFJPY
|10
|AUDJPY
|8
|BTCUSD
|8
|EURAUD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|AUDNZD
|4
|XAGUSD
|4
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|553
|XAUUSD
|1.6K
|USTEC
|49
|CHFJPY
|42
|AUDJPY
|-74
|BTCUSD
|-63
|EURAUD
|-17
|NZDCAD
|-7
|GBPUSD
|-29
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|-11
|XAGUSD
|50
|USDJPY
|-78
|CADJPY
|3
|USDCHF
|-145
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.5K
|XAUUSD
|172K
|USTEC
|43K
|CHFJPY
|1.3K
|AUDJPY
|-1.8K
|BTCUSD
|-323K
|EURAUD
|-1K
|NZDCAD
|-196
|GBPUSD
|-476
|AUDCHF
|554
|AUDNZD
|-119
|XAGUSD
|2.5K
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|221
|USDCHF
|-1.5K
|USDCAD
|-1
|GBPCAD
|-200
|EURJPY
|61
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +599.46 EUR
Worst Trade: -115 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +557.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -207.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.45 × 60
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.79 × 70
|
VantageInternational-Live 10
|0.92 × 59
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 6
|
Bybit-Live
|1.00 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|1.05 × 80
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 50
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.09 × 102
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
FundingTradersGroup-Server
|1.16 × 31
|
BlueberryMarkets-Live
|1.37 × 94
|
Exness-MT5Real3
|1.50 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.56 × 16
|
Exness-MT5Real7
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 514
|
ICMarketsSC-MT5
|1.83 × 41
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 12
|
RoboForex-ECN
|2.01 × 3026
|
TitanFX-MT5-01
|2.17 × 58
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.37 × 182
|
Coinexx-Live
|2.57 × 14
|
Darwinex-Live
|2.73 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.78 × 269
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 1100
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 4
Just follow the money. It always goes somewhere. Right now my focus is on several currency pairs, gold, and main US indexes.
