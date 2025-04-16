- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
123
Bénéfice trades:
53 (43.08%)
Perte trades:
70 (56.91%)
Meilleure transaction:
599.46 EUR
Pire transaction:
-115.40 EUR
Bénéfice brut:
2 652.82 EUR (1 372 151 pips)
Perte brute:
-1 012.38 EUR (1 475 597 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (557.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
788.36 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
85.42%
Charge de dépôt maximale:
49.04%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
3.75
Longs trades:
66 (53.66%)
Courts trades:
57 (46.34%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
13.34 EUR
Bénéfice moyen:
50.05 EUR
Perte moyenne:
-14.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-207.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-212.84 EUR (5)
Croissance mensuelle:
26.67%
Prévision annuelle:
323.55%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.61 EUR
Maximal:
437.86 EUR (17.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.25% (438.18 EUR)
Par fonds propres:
10.99% (185.75 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|XAUUSD
|18
|USTEC
|12
|CHFJPY
|10
|AUDJPY
|8
|BTCUSD
|8
|EURAUD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|AUDNZD
|4
|XAGUSD
|4
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|553
|XAUUSD
|1.6K
|USTEC
|49
|CHFJPY
|42
|AUDJPY
|-74
|BTCUSD
|-63
|EURAUD
|-17
|NZDCAD
|-7
|GBPUSD
|-29
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|-11
|XAGUSD
|50
|USDJPY
|-78
|CADJPY
|3
|USDCHF
|-145
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|-2
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|6.5K
|XAUUSD
|172K
|USTEC
|43K
|CHFJPY
|1.3K
|AUDJPY
|-1.8K
|BTCUSD
|-323K
|EURAUD
|-1K
|NZDCAD
|-196
|GBPUSD
|-476
|AUDCHF
|554
|AUDNZD
|-119
|XAGUSD
|2.5K
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|221
|USDCHF
|-1.5K
|USDCAD
|-1
|GBPCAD
|-200
|EURJPY
|61
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +599.46 EUR
Pire transaction: -115 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +557.91 EUR
Perte consécutive maximale: -207.85 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
PUPrime-Live
|0.45 × 60
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.79 × 70
|
VantageInternational-Live 10
|0.92 × 59
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 6
|
Bybit-Live
|1.00 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|1.05 × 80
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 50
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.09 × 102
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
FundingTradersGroup-Server
|1.16 × 31
|
BlueberryMarkets-Live
|1.37 × 94
|
Exness-MT5Real3
|1.50 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.56 × 16
|
Exness-MT5Real7
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 514
|
ICMarketsSC-MT5
|1.83 × 41
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 12
|
RoboForex-ECN
|2.01 × 3026
|
TitanFX-MT5-01
|2.17 × 58
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.37 × 182
|
Coinexx-Live
|2.57 × 14
|
Darwinex-Live
|2.73 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.78 × 269
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 1100
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 4
76 plus...
Just follow the money. It always goes somewhere. Right now my focus is on several currency pairs, gold, and main US indexes.
