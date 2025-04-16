SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Steady
Gines Hernandez Canovas

Steady

Gines Hernandez Canovas
0 avis
Fiabilité
96 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 243%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
123
Bénéfice trades:
53 (43.08%)
Perte trades:
70 (56.91%)
Meilleure transaction:
599.46 EUR
Pire transaction:
-115.40 EUR
Bénéfice brut:
2 652.82 EUR (1 372 151 pips)
Perte brute:
-1 012.38 EUR (1 475 597 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (557.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
788.36 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
85.42%
Charge de dépôt maximale:
49.04%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
3.75
Longs trades:
66 (53.66%)
Courts trades:
57 (46.34%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
13.34 EUR
Bénéfice moyen:
50.05 EUR
Perte moyenne:
-14.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-207.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-212.84 EUR (5)
Croissance mensuelle:
26.67%
Prévision annuelle:
323.55%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.61 EUR
Maximal:
437.86 EUR (17.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.25% (438.18 EUR)
Par fonds propres:
10.99% (185.75 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 24
XAUUSD 18
USTEC 12
CHFJPY 10
AUDJPY 8
BTCUSD 8
EURAUD 7
NZDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCHF 5
AUDNZD 4
XAGUSD 4
USDJPY 3
CADJPY 2
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 553
XAUUSD 1.6K
USTEC 49
CHFJPY 42
AUDJPY -74
BTCUSD -63
EURAUD -17
NZDCAD -7
GBPUSD -29
AUDCHF 8
AUDNZD -11
XAGUSD 50
USDJPY -78
CADJPY 3
USDCHF -145
USDCAD -4
GBPCAD -2
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.5K
XAUUSD 172K
USTEC 43K
CHFJPY 1.3K
AUDJPY -1.8K
BTCUSD -323K
EURAUD -1K
NZDCAD -196
GBPUSD -476
AUDCHF 554
AUDNZD -119
XAGUSD 2.5K
USDJPY -1.4K
CADJPY 221
USDCHF -1.5K
USDCAD -1
GBPCAD -200
EURJPY 61
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +599.46 EUR
Pire transaction: -115 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +557.91 EUR
Perte consécutive maximale: -207.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.45 × 60
RazeGlobalMarkets-Server
0.79 × 70
VantageInternational-Live 10
0.92 × 59
VantageInternational-Live 5
1.00 × 6
Bybit-Live
1.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.05 × 80
FusionMarkets-Live
1.08 × 50
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.09 × 102
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
FundingTradersGroup-Server
1.16 × 31
BlueberryMarkets-Live
1.37 × 94
Exness-MT5Real3
1.50 × 4
FPMarketsSC-Live
1.56 × 16
Exness-MT5Real7
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 514
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 41
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 12
RoboForex-ECN
2.01 × 3026
TitanFX-MT5-01
2.17 × 58
TradeMaxGlobal-Live
2.37 × 182
Coinexx-Live
2.57 × 14
Darwinex-Live
2.73 × 82
ICMarketsEU-MT5-5
2.78 × 269
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 1100
OneRoyal-Server
3.00 × 4
76 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Just follow the money. It always goes somewhere. Right now my focus is on several currency pairs, gold, and main US indexes. 
Aucun avis
2025.11.04 23:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 23:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 21:42
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 8.42% of days out of the 463 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 21:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.65% of days out of 463 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Steady
30 USD par mois
243%
0
0
USD
2.1K
EUR
96
39%
123
43%
85%
2.62
13.34
EUR
22%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.