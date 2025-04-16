SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Smart Investor 1
Nguyen Huu Binh

Smart Investor 1

Nguyen Huu Binh
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
198 (47.25%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (52.74%)
En iyi işlem:
122.15 USD
En kötü işlem:
-56.25 USD
Brüt kâr:
2 249.09 USD (131 401 pips)
Brüt zarar:
-2 021.36 USD (113 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (124.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
232.38 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
54.48%
Maks. mevduat yükü:
9.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
231 (55.13%)
Satış işlemleri:
188 (44.87%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
11.36 USD
Ortalama zarar:
-9.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-196.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.66 USD (12)
Aylık büyüme:
-2.08%
Yıllık tahmin:
-25.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
223.27 USD
Maksimum:
382.97 USD (6.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.35% (382.90 USD)
Varlığa göre:
1.28% (61.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 253
USDCAD 40
USDJPY 37
GBPUSD 31
AUDUSD 27
USDCHF 16
EURUSD 7
AUDJPY 6
GBPNZD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 417
USDCAD -44
USDJPY 51
GBPUSD -72
AUDUSD -37
USDCHF -61
EURUSD 44
AUDJPY -69
GBPNZD -1
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
USDCAD -3K
USDJPY 4.3K
GBPUSD -1.7K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -2.7K
EURUSD 2.6K
AUDJPY -5.7K
GBPNZD -37
GBPJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.15 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +124.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
RoboForex-ECN
2.87 × 457
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 220
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.74 × 348
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
4.98 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.29 × 928
Exness-MT5Real3
5.37 × 238
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
OxSecurities-Live
5.59 × 115
28 daha fazla...
Money management is the key!
İnceleme yok
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 21:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.