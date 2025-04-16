- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
198 (47.25%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (52.74%)
En iyi işlem:
122.15 USD
En kötü işlem:
-56.25 USD
Brüt kâr:
2 249.09 USD (131 401 pips)
Brüt zarar:
-2 021.36 USD (113 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (124.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
232.38 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
54.48%
Maks. mevduat yükü:
9.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
231 (55.13%)
Satış işlemleri:
188 (44.87%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
11.36 USD
Ortalama zarar:
-9.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-196.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.66 USD (12)
Aylık büyüme:
-2.08%
Yıllık tahmin:
-25.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
223.27 USD
Maksimum:
382.97 USD (6.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.35% (382.90 USD)
Varlığa göre:
1.28% (61.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|USDCAD
|40
|USDJPY
|37
|GBPUSD
|31
|AUDUSD
|27
|USDCHF
|16
|EURUSD
|7
|AUDJPY
|6
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|417
|USDCAD
|-44
|USDJPY
|51
|GBPUSD
|-72
|AUDUSD
|-37
|USDCHF
|-61
|EURUSD
|44
|AUDJPY
|-69
|GBPNZD
|-1
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|USDCAD
|-3K
|USDJPY
|4.3K
|GBPUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-2.7K
|EURUSD
|2.6K
|AUDJPY
|-5.7K
|GBPNZD
|-37
|GBPJPY
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.15 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +124.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
RoboForex-ECN
|2.87 × 457
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
Earnex-Trade
|4.38 × 220
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.74 × 348
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|4.98 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.29 × 928
|
Exness-MT5Real3
|5.37 × 238
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
OxSecurities-Live
|5.59 × 115
Money management is the key!
