SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Smart Investor 1
Nguyen Huu Binh

Smart Investor 1

Nguyen Huu Binh
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 4%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
198 (47.25%)
Perte trades:
221 (52.74%)
Meilleure transaction:
122.15 USD
Pire transaction:
-56.25 USD
Bénéfice brut:
2 249.09 USD (131 401 pips)
Perte brute:
-2 021.36 USD (113 609 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (124.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
232.38 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
54.48%
Charge de dépôt maximale:
9.95%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
231 (55.13%)
Courts trades:
188 (44.87%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
11.36 USD
Perte moyenne:
-9.15 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-196.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-197.66 USD (12)
Croissance mensuelle:
-2.08%
Prévision annuelle:
-25.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
223.27 USD
Maximal:
382.97 USD (6.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.35% (382.90 USD)
Par fonds propres:
1.28% (61.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 253
USDCAD 40
USDJPY 37
GBPUSD 31
AUDUSD 27
USDCHF 16
EURUSD 7
AUDJPY 6
GBPNZD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 417
USDCAD -44
USDJPY 51
GBPUSD -72
AUDUSD -37
USDCHF -61
EURUSD 44
AUDJPY -69
GBPNZD -1
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
USDCAD -3K
USDJPY 4.3K
GBPUSD -1.7K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -2.7K
EURUSD 2.6K
AUDJPY -5.7K
GBPNZD -37
GBPJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +122.15 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +124.10 USD
Perte consécutive maximale: -196.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Eightcap-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.01 × 440
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 220
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.88 × 331
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
5.02 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 911
OxSecurities-Live
5.39 × 114
Exness-MT5Real3
5.42 × 220
28 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Money management is the key!
Aucun avis
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 21:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart Investor 1
30 USD par mois
4%
0
0
USD
4.8K
USD
50
0%
419
47%
54%
1.11
0.54
USD
7%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.