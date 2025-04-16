SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Smart Investor 1
Nguyen Huu Binh

Smart Investor 1

Nguyen Huu Binh
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 4%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
198 (47.25%)
Loss Trade:
221 (52.74%)
Best Trade:
122.15 USD
Worst Trade:
-56.25 USD
Profitto lordo:
2 249.09 USD (131 401 pips)
Perdita lorda:
-2 021.36 USD (113 609 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (124.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
232.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
54.48%
Massimo carico di deposito:
9.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
231 (55.13%)
Short Trade:
188 (44.87%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
11.36 USD
Perdita media:
-9.15 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-196.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.66 USD (12)
Crescita mensile:
-2.08%
Previsione annuale:
-25.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
223.27 USD
Massimale:
382.97 USD (6.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.35% (382.90 USD)
Per equità:
1.28% (61.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 253
USDCAD 40
USDJPY 37
GBPUSD 31
AUDUSD 27
USDCHF 16
EURUSD 7
AUDJPY 6
GBPNZD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 417
USDCAD -44
USDJPY 51
GBPUSD -72
AUDUSD -37
USDCHF -61
EURUSD 44
AUDJPY -69
GBPNZD -1
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
USDCAD -3K
USDJPY 4.3K
GBPUSD -1.7K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -2.7K
EURUSD 2.6K
AUDJPY -5.7K
GBPNZD -37
GBPJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.15 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +124.10 USD
Massima perdita consecutiva: -196.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
RoboForex-ECN
2.87 × 457
XAMarkets-Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 220
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.74 × 348
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
4.98 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.29 × 928
Exness-MT5Real3
5.37 × 238
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
OxSecurities-Live
5.59 × 115
28 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Money management is the key!
Non ci sono recensioni
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 21:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart Investor 1
30USD al mese
4%
0
0
USD
4.8K
USD
50
0%
419
47%
54%
1.11
0.54
USD
7%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.