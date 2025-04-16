SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Interstellar
Tran Minh Hieu

Interstellar

Tran Minh Hieu
0 inceleme
Güvenilirlik
174 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 605%
LiteFinanceVC-Live-05
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 298
Kârla kapanan işlemler:
2 160 (65.49%)
Zararla kapanan işlemler:
1 138 (34.51%)
En iyi işlem:
4 387.96 USD
En kötü işlem:
-4 754.35 USD
Brüt kâr:
169 279.74 USD (336 411 pips)
Brüt zarar:
-73 732.15 USD (251 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (263.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 917.40 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
89.49%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.08
Alış işlemleri:
1 675 (50.79%)
Satış işlemleri:
1 623 (49.21%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
28.97 USD
Ortalama kâr:
78.37 USD
Ortalama zarar:
-64.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 257.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 023.62 USD (7)
Aylık büyüme:
3.34%
Yıllık tahmin:
40.92%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.20 USD
Maksimum:
23 408.48 USD (59.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.02% (23 408.48 USD)
Varlığa göre:
12.09% (6 318.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD. 3298
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD. 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD. 85K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 387.96 USD
En kötü işlem: -4 754 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +263.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 257.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 11:42
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Interstellar
Ayda 30 USD
605%
0
0
USD
51K
USD
174
94%
3 298
65%
89%
2.29
28.97
USD
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.