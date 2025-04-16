SegnaliSezioni
Tran Minh Hieu

Interstellar

Tran Minh Hieu
0 recensioni
Affidabilità
174 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 605%
LiteFinanceVC-Live-05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 298
Profit Trade:
2 160 (65.49%)
Loss Trade:
1 138 (34.51%)
Best Trade:
4 387.96 USD
Worst Trade:
-4 754.35 USD
Profitto lordo:
169 279.74 USD (336 411 pips)
Perdita lorda:
-73 732.15 USD (251 400 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (263.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 917.40 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
89.49%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.08
Long Trade:
1 675 (50.79%)
Short Trade:
1 623 (49.21%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
28.97 USD
Profitto medio:
78.37 USD
Perdita media:
-64.79 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 257.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 023.62 USD (7)
Crescita mensile:
3.36%
Previsione annuale:
40.92%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.20 USD
Massimale:
23 408.48 USD (59.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.02% (23 408.48 USD)
Per equità:
12.09% (6 318.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD. 3298
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD. 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD. 85K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 387.96 USD
Worst Trade: -4 754 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +263.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1 257.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.04.16 11:42
A large drawdown may occur on the account again
