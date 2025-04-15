- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
31 (32.29%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (67.71%)
En iyi işlem:
32.89 USD
En kötü işlem:
-70.75 USD
Brüt kâr:
348.61 USD (15 555 pips)
Brüt zarar:
-885.12 USD (24 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (22.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.71 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
84.28%
Maks. mevduat yükü:
8.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
68 (70.83%)
Satış işlemleri:
28 (29.17%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-5.59 USD
Ortalama kâr:
11.25 USD
Ortalama zarar:
-13.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-122.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-310.44 USD (10)
Aylık büyüme:
-9.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
561.71 USD
Maksimum:
572.48 USD (46.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.51% (572.48 USD)
Varlığa göre:
5.78% (40.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|GBPUSD
|20
|GBPJPY
|18
|EURUSD
|18
|archived
|12
|USDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|-41
|GBPUSD
|-31
|GBPJPY
|-68
|EURUSD
|-92
|archived
|-279
|USDJPY
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|387
|GBPJPY
|-2.6K
|EURUSD
|-4.3K
|archived
|0
|USDJPY
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.89 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +22.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 6
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
Conta operativa em SP500 - setup em M5.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-44%
0
0
USD
USD
682
USD
USD
25
87%
96
32%
84%
0.39
-5.59
USD
USD
47%
1:500