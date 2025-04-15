- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
31 (32.29%)
Loss Trade:
65 (67.71%)
Best Trade:
32.89 USD
Worst Trade:
-70.75 USD
Profitto lordo:
348.61 USD (15 555 pips)
Perdita lorda:
-885.12 USD (24 583 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (22.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
84.28%
Massimo carico di deposito:
8.38%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
68 (70.83%)
Short Trade:
28 (29.17%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-5.59 USD
Profitto medio:
11.25 USD
Perdita media:
-13.62 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-122.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-310.44 USD (10)
Crescita mensile:
-13.28%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
561.71 USD
Massimale:
572.48 USD (46.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.51% (572.48 USD)
Per equità:
5.78% (40.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|24
|GBPUSD
|20
|GBPJPY
|18
|EURUSD
|18
|archived
|12
|USDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-41
|GBPUSD
|-31
|GBPJPY
|-68
|EURUSD
|-92
|archived
|-279
|USDJPY
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|387
|GBPJPY
|-2.6K
|EURUSD
|-4.3K
|archived
|0
|USDJPY
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.89 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +22.47 USD
Massima perdita consecutiva: -122.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 6
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
249 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Conta operativa em SP500 - setup em M5.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-44%
0
0
USD
USD
682
USD
USD
25
87%
96
32%
84%
0.39
-5.59
USD
USD
47%
1:500