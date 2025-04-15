- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
142 (78.88%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (21.11%)
En iyi işlem:
29.37 USD
En kötü işlem:
-11.50 USD
Brüt kâr:
667.34 USD (80 010 pips)
Brüt zarar:
-166.64 USD (19 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (76.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.96 USD (7)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
96.45%
Maks. mevduat yükü:
15.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
43.54
Alış işlemleri:
88 (48.89%)
Satış işlemleri:
92 (51.11%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-4.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.50 USD (1)
Aylık büyüme:
2.05%
Yıllık tahmin:
24.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
11.50 USD (2.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.89% (7.42 USD)
Varlığa göre:
57.01% (1 172.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.r
|45
|NZDCAD.r
|39
|EURCAD.r
|37
|USDCHF.r
|32
|AUDNZD.r
|27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.r
|104
|NZDCAD.r
|71
|EURCAD.r
|104
|USDCHF.r
|176
|AUDNZD.r
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.r
|14K
|NZDCAD.r
|10K
|EURCAD.r
|13K
|USDCHF.r
|13K
|AUDNZD.r
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.37 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +76.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
