Mark Taylor

SynAIpse EA FPM

Mark Taylor
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 158%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
142 (78.88%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (21.11%)
En iyi işlem:
29.37 USD
En kötü işlem:
-11.50 USD
Brüt kâr:
667.34 USD (80 010 pips)
Brüt zarar:
-166.64 USD (19 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (76.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.96 USD (7)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
96.45%
Maks. mevduat yükü:
15.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
43.54
Alış işlemleri:
88 (48.89%)
Satış işlemleri:
92 (51.11%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-4.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.50 USD (1)
Aylık büyüme:
2.05%
Yıllık tahmin:
24.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
11.50 USD (2.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.89% (7.42 USD)
Varlığa göre:
57.01% (1 172.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.r 45
NZDCAD.r 39
EURCAD.r 37
USDCHF.r 32
AUDNZD.r 27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.r 104
NZDCAD.r 71
EURCAD.r 104
USDCHF.r 176
AUDNZD.r 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.r 14K
NZDCAD.r 10K
EURCAD.r 13K
USDCHF.r 13K
AUDNZD.r 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.37 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +76.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 23:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 11:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 13:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 08:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
