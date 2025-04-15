SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SynAIpse EA FPM
Mark Taylor

SynAIpse EA FPM

Mark Taylor
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 158%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
180
Bénéfice trades:
142 (78.88%)
Perte trades:
38 (21.11%)
Meilleure transaction:
29.37 USD
Pire transaction:
-11.50 USD
Bénéfice brut:
667.34 USD (80 010 pips)
Perte brute:
-166.64 USD (19 676 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (76.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
76.96 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
96.45%
Charge de dépôt maximale:
15.66%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
43.54
Longs trades:
88 (48.89%)
Courts trades:
92 (51.11%)
Facteur de profit:
4.00
Rendement attendu:
2.78 USD
Bénéfice moyen:
4.70 USD
Perte moyenne:
-4.39 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.50 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.05%
Prévision annuelle:
24.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.20 USD
Maximal:
11.50 USD (2.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.89% (7.42 USD)
Par fonds propres:
57.01% (1 172.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.r 45
NZDCAD.r 39
EURCAD.r 37
USDCHF.r 32
AUDNZD.r 27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.r 104
NZDCAD.r 71
EURCAD.r 104
USDCHF.r 176
AUDNZD.r 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.r 14K
NZDCAD.r 10K
EURCAD.r 13K
USDCHF.r 13K
AUDNZD.r 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.37 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +76.96 USD
Perte consécutive maximale: -2.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

↗️  SynAIpse EA

🔗 ✅ MT4 EA ➡️ here

🔗 ✅ MT5 EA ➡️ here


Recommended Low Spread Fast Execution Brokers: 
-- 
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
-- 
Warnings: 
-- 
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results! 
--

Aucun avis
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 23:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 11:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 13:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 08:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
