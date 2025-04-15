- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
142 (78.88%)
Loss Trade:
38 (21.11%)
Best Trade:
29.37 USD
Worst Trade:
-11.50 USD
Profitto lordo:
667.34 USD (80 010 pips)
Perdita lorda:
-166.64 USD (19 676 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (76.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.96 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
96.45%
Massimo carico di deposito:
15.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
43.54
Long Trade:
88 (48.89%)
Short Trade:
92 (51.11%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-4.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.50 USD (1)
Crescita mensile:
2.05%
Previsione annuale:
24.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
11.50 USD (2.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.89% (7.42 USD)
Per equità:
57.01% (1 172.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.r
|45
|NZDCAD.r
|39
|EURCAD.r
|37
|USDCHF.r
|32
|AUDNZD.r
|27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.r
|104
|NZDCAD.r
|71
|EURCAD.r
|104
|USDCHF.r
|176
|AUDNZD.r
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.r
|14K
|NZDCAD.r
|10K
|EURCAD.r
|13K
|USDCHF.r
|13K
|AUDNZD.r
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.37 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
