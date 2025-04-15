SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SynAIpse EA FPM
Mark Taylor

SynAIpse EA FPM

Mark Taylor
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 158%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
142 (78.88%)
Loss Trade:
38 (21.11%)
Best Trade:
29.37 USD
Worst Trade:
-11.50 USD
Profitto lordo:
667.34 USD (80 010 pips)
Perdita lorda:
-166.64 USD (19 676 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (76.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.96 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
96.45%
Massimo carico di deposito:
15.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
43.54
Long Trade:
88 (48.89%)
Short Trade:
92 (51.11%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-4.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.50 USD (1)
Crescita mensile:
2.05%
Previsione annuale:
24.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
11.50 USD (2.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.89% (7.42 USD)
Per equità:
57.01% (1 172.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.r 45
NZDCAD.r 39
EURCAD.r 37
USDCHF.r 32
AUDNZD.r 27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.r 104
NZDCAD.r 71
EURCAD.r 104
USDCHF.r 176
AUDNZD.r 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.r 14K
NZDCAD.r 10K
EURCAD.r 13K
USDCHF.r 13K
AUDNZD.r 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.37 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 23:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 11:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 13:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 08:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
