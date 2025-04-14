- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
551
Kârla kapanan işlemler:
491 (89.11%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (10.89%)
En iyi işlem:
36.22 USD
En kötü işlem:
-34.14 USD
Brüt kâr:
469.84 USD (39 896 pips)
Brüt zarar:
-283.55 USD (25 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (21.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.21 USD (13)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
57.67%
Maks. mevduat yükü:
24.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
280 (50.82%)
Satış işlemleri:
271 (49.18%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-4.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.14 USD (1)
Aylık büyüme:
2.32%
Yıllık tahmin:
31.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
74.80 USD (20.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.51% (74.76 USD)
Varlığa göre:
52.56% (254.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|220
|AUDCAD
|172
|EURUSD
|66
|GBPUSD
|61
|USDJPY
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|106
|AUDCAD
|67
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|6.6K
|AUDCAD
|4.8K
|EURUSD
|1.5K
|GBPUSD
|624
|USDJPY
|597
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.22 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.60 × 5558
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 481
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.66 × 496
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
90
100%
551
89%
58%
1.65
0.34
USD
USD
53%
1:500