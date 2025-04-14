SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rocketride AC NC
Benjamin Greulich

Rocketride AC NC

Benjamin Greulich
0 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 80%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
551
Kârla kapanan işlemler:
491 (89.11%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (10.89%)
En iyi işlem:
36.22 USD
En kötü işlem:
-34.14 USD
Brüt kâr:
469.84 USD (39 896 pips)
Brüt zarar:
-283.55 USD (25 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (21.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.21 USD (13)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
57.67%
Maks. mevduat yükü:
24.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
280 (50.82%)
Satış işlemleri:
271 (49.18%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-4.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.14 USD (1)
Aylık büyüme:
2.32%
Yıllık tahmin:
31.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
74.80 USD (20.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.51% (74.76 USD)
Varlığa göre:
52.56% (254.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 220
AUDCAD 172
EURUSD 66
GBPUSD 61
USDJPY 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 106
AUDCAD 67
EURUSD 10
GBPUSD 1
USDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 6.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.5K
GBPUSD 624
USDJPY 597
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.22 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.60 × 5558
Exness-MT5Real8
0.61 × 481
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.66 × 496
115 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.75% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rocketride AC NC
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
496
USD
90
100%
551
89%
58%
1.65
0.34
USD
53%
1:500
Kopyala

