Benjamin Greulich

Rocketride AC NC

Benjamin Greulich
0 avis
Fiabilité
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 80%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
550
Bénéfice trades:
490 (89.09%)
Perte trades:
60 (10.91%)
Meilleure transaction:
36.22 USD
Pire transaction:
-34.14 USD
Bénéfice brut:
469.74 USD (39 877 pips)
Perte brute:
-283.51 USD (25 698 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (21.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.21 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
57.67%
Charge de dépôt maximale:
24.46%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
2.49
Longs trades:
279 (50.73%)
Courts trades:
271 (49.27%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
0.96 USD
Perte moyenne:
-4.73 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-29.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.60%
Prévision annuelle:
31.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.24 USD
Maximal:
74.80 USD (20.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.51% (74.76 USD)
Par fonds propres:
52.56% (254.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 220
AUDCAD 171
EURUSD 66
GBPUSD 61
USDJPY 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 106
AUDCAD 67
EURUSD 10
GBPUSD 1
USDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 6.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.5K
GBPUSD 624
USDJPY 597
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.22 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +21.82 USD
Perte consécutive maximale: -29.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.60 × 5558
Exness-MT5Real8
0.61 × 481
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.66 × 496
115 plus...
Aucun avis
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.75% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
