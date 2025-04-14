- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
551
Profit Trade:
491 (89.11%)
Loss Trade:
60 (10.89%)
Best Trade:
36.22 USD
Worst Trade:
-34.14 USD
Profitto lordo:
469.84 USD (39 896 pips)
Perdita lorda:
-283.55 USD (25 698 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (21.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
57.67%
Massimo carico di deposito:
24.46%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
280 (50.82%)
Short Trade:
271 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.14 USD (1)
Crescita mensile:
2.43%
Previsione annuale:
31.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
74.80 USD (20.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.51% (74.76 USD)
Per equità:
52.56% (254.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|220
|AUDCAD
|172
|EURUSD
|66
|GBPUSD
|61
|USDJPY
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|106
|AUDCAD
|67
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|6.6K
|AUDCAD
|4.8K
|EURUSD
|1.5K
|GBPUSD
|624
|USDJPY
|597
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.22 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.82 USD
Massima perdita consecutiva: -29.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.60 × 5558
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 481
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.66 × 496
115 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
80%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
90
100%
551
89%
58%
1.65
0.34
USD
USD
53%
1:500