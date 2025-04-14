SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Rocketride AC NC
Benjamin Greulich

Rocketride AC NC

Benjamin Greulich
0 recensioni
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 80%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
551
Profit Trade:
491 (89.11%)
Loss Trade:
60 (10.89%)
Best Trade:
36.22 USD
Worst Trade:
-34.14 USD
Profitto lordo:
469.84 USD (39 896 pips)
Perdita lorda:
-283.55 USD (25 698 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (21.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.21 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
57.67%
Massimo carico di deposito:
24.46%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
280 (50.82%)
Short Trade:
271 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.14 USD (1)
Crescita mensile:
2.43%
Previsione annuale:
31.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
74.80 USD (20.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.51% (74.76 USD)
Per equità:
52.56% (254.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 220
AUDCAD 172
EURUSD 66
GBPUSD 61
USDJPY 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 106
AUDCAD 67
EURUSD 10
GBPUSD 1
USDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 6.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.5K
GBPUSD 624
USDJPY 597
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.22 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.82 USD
Massima perdita consecutiva: -29.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.60 × 5558
Exness-MT5Real8
0.61 × 481
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.66 × 496
115 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.75% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
