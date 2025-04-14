SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rocketride AN NC
Benjamin Greulich

Rocketride AN NC

Benjamin Greulich
0 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
505
Kârla kapanan işlemler:
458 (90.69%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (9.31%)
En iyi işlem:
21.46 USD
En kötü işlem:
-16.16 USD
Brüt kâr:
331.02 USD (33 575 pips)
Brüt zarar:
-168.57 USD (16 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (21.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.69 USD (14)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
69.53%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
6.29
Alış işlemleri:
251 (49.70%)
Satış işlemleri:
254 (50.30%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-3.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.66 USD (2)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
23.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
25.84 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.24% (25.80 USD)
Varlığa göre:
19.15% (115.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 225
AUDNZD 140
EURUSD 58
GBPUSD 54
USDJPY 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 84
AUDNZD 53
EURUSD 14
GBPUSD 8
USDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 4.9K
AUDNZD 7.8K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 1.2K
USDJPY 898
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.46 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
itexsys-Platform
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 5556
Exness-MT5Real8
0.58 × 469
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
İnceleme yok
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 18:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 05:57
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.3% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 22:08
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rocketride AN NC
Ayda 30 USD
64%
0
0
USD
613
USD
90
99%
505
90%
70%
1.96
0.32
USD
19%
1:500
Kopyala

