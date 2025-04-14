- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
505
Kârla kapanan işlemler:
458 (90.69%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (9.31%)
En iyi işlem:
21.46 USD
En kötü işlem:
-16.16 USD
Brüt kâr:
331.02 USD (33 575 pips)
Brüt zarar:
-168.57 USD (16 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (21.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.69 USD (14)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
69.53%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
6.29
Alış işlemleri:
251 (49.70%)
Satış işlemleri:
254 (50.30%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-3.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.66 USD (2)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
23.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
25.84 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.24% (25.80 USD)
Varlığa göre:
19.15% (115.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|225
|AUDNZD
|140
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|54
|USDJPY
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|84
|AUDNZD
|53
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|4.9K
|AUDNZD
|7.8K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|898
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.46 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
itexsys-Platform
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 5556
|
Exness-MT5Real8
|0.58 × 469
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
