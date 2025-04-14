SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rocketride AN NC
Benjamin Greulich

Rocketride AN NC

Benjamin Greulich
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
504
Bénéfice trades:
457 (90.67%)
Perte trades:
47 (9.33%)
Meilleure transaction:
21.46 USD
Pire transaction:
-16.16 USD
Bénéfice brut:
330.95 USD (33 561 pips)
Perte brute:
-168.57 USD (16 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (21.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.62 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
69.53%
Charge de dépôt maximale:
4.30%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
6.28
Longs trades:
250 (49.60%)
Courts trades:
254 (50.40%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
0.72 USD
Perte moyenne:
-3.59 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-16.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.66 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.04%
Prévision annuelle:
24.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
25.84 USD (8.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.24% (25.80 USD)
Par fonds propres:
19.15% (115.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 224
AUDNZD 140
EURUSD 58
GBPUSD 54
USDJPY 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 84
AUDNZD 53
EURUSD 14
GBPUSD 8
USDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 4.9K
AUDNZD 7.8K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 1.2K
USDJPY 898
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.46 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +21.08 USD
Perte consécutive maximale: -16.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
itexsys-Platform
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 5556
Exness-MT5Real8
0.58 × 469
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
114 plus...
Aucun avis
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 18:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 05:57
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.3% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 22:08
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.