Trade:
505
Profit Trade:
458 (90.69%)
Loss Trade:
47 (9.31%)
Best Trade:
21.46 USD
Worst Trade:
-16.16 USD
Profitto lordo:
331.02 USD (33 575 pips)
Perdita lorda:
-168.57 USD (16 892 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (21.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.69 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
69.53%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
6.29
Long Trade:
251 (49.70%)
Short Trade:
254 (50.30%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-3.59 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.66 USD (2)
Crescita mensile:
1.97%
Previsione annuale:
23.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
25.84 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.24% (25.80 USD)
Per equità:
19.15% (115.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|225
|AUDNZD
|140
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|54
|USDJPY
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|84
|AUDNZD
|53
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|4.9K
|AUDNZD
|7.8K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|898
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.46 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.08 USD
Massima perdita consecutiva: -16.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
itexsys-Platform
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 5556
|
Exness-MT5Real8
|0.58 × 469
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
114 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
64%
0
0
USD
USD
613
USD
USD
90
99%
505
90%
70%
1.96
0.32
USD
USD
19%
1:500