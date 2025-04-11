SinyallerBölümler
Carl Christian Nyberg

Apex Firmus

Carl Christian Nyberg
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
1 / 1.3K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 181%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 482
Kârla kapanan işlemler:
2 981 (85.61%)
Zararla kapanan işlemler:
501 (14.39%)
En iyi işlem:
61.44 USD
En kötü işlem:
-65.78 USD
Brüt kâr:
3 289.54 USD (347 645 pips)
Brüt zarar:
-2 107.91 USD (190 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (48.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.26 USD (43)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.90%
Maks. mevduat yükü:
17.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
154
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
1 495 (42.94%)
Satış işlemleri:
1 987 (57.06%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.10 USD
Ortalama zarar:
-4.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-80.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-290.48 USD (9)
Aylık büyüme:
13.89%
Yıllık tahmin:
170.91%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.44 USD
Maksimum:
396.98 USD (31.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.66% (394.69 USD)
Varlığa göre:
24.19% (344.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 213
EURGBP 190
GBPAUD 159
EURNZD 158
USDCAD 153
USDJPY 151
EURAUD 146
AUDJPY 140
CHFJPY 135
EURCAD 134
EURJPY 130
GBPCAD 130
NZDJPY 120
GBPCHF 113
GBPJPY 106
AUDNZD 104
AUDCHF 103
GBPUSD 101
CADCHF 100
NZDUSD 96
EURCHF 93
NZDCHF 92
NZDCAD 92
USDCHF 79
GBPNZD 79
AUDUSD 70
CADJPY 67
EURSGD 62
GBPSGD 55
AUDSGD 55
AUDCAD 55
CHFSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 111
EURGBP 69
GBPAUD 61
EURNZD 20
USDCAD 90
USDJPY 70
EURAUD 59
AUDJPY 61
CHFJPY 25
EURCAD 50
EURJPY 57
GBPCAD -47
NZDJPY 38
GBPCHF 51
GBPJPY 41
AUDNZD 28
AUDCHF 40
GBPUSD -246
CADCHF 61
NZDUSD 34
EURCHF 19
NZDCHF 46
NZDCAD 39
USDCHF 153
GBPNZD 34
AUDUSD 102
CADJPY 35
EURSGD 15
GBPSGD 13
AUDSGD 11
AUDCAD 37
CHFSGD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 12K
EURGBP 5.7K
GBPAUD 10K
EURNZD 1.4K
USDCAD 4K
USDJPY 8.4K
EURAUD 6.7K
AUDJPY 8.9K
CHFJPY 6.9K
EURCAD 8.2K
EURJPY 8.6K
GBPCAD 1.1K
NZDJPY 3.4K
GBPCHF 5.3K
GBPJPY 6.6K
AUDNZD 5.5K
AUDCHF 4.2K
GBPUSD -7.6K
CADCHF 6.3K
NZDUSD 3.4K
EURCHF 2.4K
NZDCHF 4.7K
NZDCAD 2.4K
USDCHF 6.8K
GBPNZD 5.5K
AUDUSD 7.2K
CADJPY 5.6K
EURSGD 3K
GBPSGD 2.8K
AUDSGD 2.3K
AUDCAD 4.6K
CHFSGD 654
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.44 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +48.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
Axiory-Live
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 244
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 7365
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 37
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 511
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FusionMarkets-Live
0.73 × 731
118 daha fazla...
The trades and the trading:

The signal is running 28 pairs on automated EA trading. Trades are running with a stoploss of 250 pips from entry - SL will happen.

Account and lot size:

Account size: minimum account size should be $2500 to stay safe.

Lot Size: Account lot size will be 0.01/$10k longterm. Note that risk of bigger drawdown might be a bit higher before balance buildup.

Profit and Drawdown expectancy:

Profit: Steadily making +$100 per week. On a $10k account approximately 5% montly.

Drawdown: Backtest and experience from running this for a while drawdown should not be over 10-20% (with higher tops...)


Calendar notes:

  • April- Signal setup 2025-04-11 on previously used account so history does not represent this setup fully.
  • May - Some restructuring of the portfolio and I closed a bunch of trades manually/stoploss. Still delivering a decent profit. 
  • Sept - First stoploss hit (-$95)
































































İnceleme yok
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
