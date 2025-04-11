SegnaliSezioni
Carl Christian Nyberg

Apex Firmus

Carl Christian Nyberg
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
1 / 1.3K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 181%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 482
Profit Trade:
2 981 (85.61%)
Loss Trade:
501 (14.39%)
Best Trade:
61.44 USD
Worst Trade:
-65.78 USD
Profitto lordo:
3 289.54 USD (347 645 pips)
Perdita lorda:
-2 107.91 USD (190 163 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (48.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
269.26 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.90%
Massimo carico di deposito:
17.86%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
154
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
1 495 (42.94%)
Short Trade:
1 987 (57.06%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
-4.21 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-80.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-290.48 USD (9)
Crescita mensile:
15.75%
Previsione annuale:
191.09%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 USD
Massimale:
396.98 USD (31.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.66% (394.69 USD)
Per equità:
24.19% (344.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 213
EURGBP 190
GBPAUD 159
EURNZD 158
USDCAD 153
USDJPY 151
EURAUD 146
AUDJPY 140
CHFJPY 135
EURCAD 134
EURJPY 130
GBPCAD 130
NZDJPY 120
GBPCHF 113
GBPJPY 106
AUDNZD 104
AUDCHF 103
GBPUSD 101
CADCHF 100
NZDUSD 96
EURCHF 93
NZDCHF 92
NZDCAD 92
USDCHF 79
GBPNZD 79
AUDUSD 70
CADJPY 67
EURSGD 62
GBPSGD 55
AUDSGD 55
AUDCAD 55
CHFSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 111
EURGBP 69
GBPAUD 61
EURNZD 20
USDCAD 90
USDJPY 70
EURAUD 59
AUDJPY 61
CHFJPY 25
EURCAD 50
EURJPY 57
GBPCAD -47
NZDJPY 38
GBPCHF 51
GBPJPY 41
AUDNZD 28
AUDCHF 40
GBPUSD -246
CADCHF 61
NZDUSD 34
EURCHF 19
NZDCHF 46
NZDCAD 39
USDCHF 153
GBPNZD 34
AUDUSD 102
CADJPY 35
EURSGD 15
GBPSGD 13
AUDSGD 11
AUDCAD 37
CHFSGD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
EURGBP 5.7K
GBPAUD 10K
EURNZD 1.4K
USDCAD 4K
USDJPY 8.4K
EURAUD 6.7K
AUDJPY 8.9K
CHFJPY 6.9K
EURCAD 8.2K
EURJPY 8.6K
GBPCAD 1.1K
NZDJPY 3.4K
GBPCHF 5.3K
GBPJPY 6.6K
AUDNZD 5.5K
AUDCHF 4.2K
GBPUSD -7.6K
CADCHF 6.3K
NZDUSD 3.4K
EURCHF 2.4K
NZDCHF 4.7K
NZDCAD 2.4K
USDCHF 6.8K
GBPNZD 5.5K
AUDUSD 7.2K
CADJPY 5.6K
EURSGD 3K
GBPSGD 2.8K
AUDSGD 2.3K
AUDCAD 4.6K
CHFSGD 654
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.44 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +48.53 USD
Massima perdita consecutiva: -80.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
Axiory-Live
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 244
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 7365
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 37
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 511
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FusionMarkets-Live
0.73 × 731
118 più
The trades and the trading:

The signal is running 28 pairs on automated EA trading. Trades are running with a stoploss of 250 pips from entry - SL will happen.

Account and lot size:

Account size: minimum account size should be $2500 to stay safe.

Lot Size: Account lot size will be 0.01/$10k longterm. Note that risk of bigger drawdown might be a bit higher before balance buildup.

Profit and Drawdown expectancy:

Profit: Steadily making +$100 per week. On a $10k account approximately 5% montly.

Drawdown: Backtest and experience from running this for a while drawdown should not be over 10-20% (with higher tops...)


Calendar notes:

  • April- Signal setup 2025-04-11 on previously used account so history does not represent this setup fully.
  • May - Some restructuring of the portfolio and I closed a bunch of trades manually/stoploss. Still delivering a decent profit. 
  • Sept - First stoploss hit (-$95)
































































Non ci sono recensioni
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
