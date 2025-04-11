- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|213
|EURGBP
|190
|GBPAUD
|159
|EURNZD
|158
|USDCAD
|153
|USDJPY
|151
|EURAUD
|146
|AUDJPY
|140
|CHFJPY
|135
|EURCAD
|134
|EURJPY
|130
|GBPCAD
|130
|NZDJPY
|120
|GBPCHF
|113
|GBPJPY
|106
|AUDNZD
|104
|AUDCHF
|103
|GBPUSD
|101
|CADCHF
|100
|NZDUSD
|96
|EURCHF
|93
|NZDCHF
|92
|NZDCAD
|92
|USDCHF
|79
|GBPNZD
|79
|AUDUSD
|70
|CADJPY
|67
|EURSGD
|62
|GBPSGD
|55
|AUDSGD
|55
|AUDCAD
|55
|CHFSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|111
|EURGBP
|69
|GBPAUD
|61
|EURNZD
|20
|USDCAD
|90
|USDJPY
|70
|EURAUD
|59
|AUDJPY
|61
|CHFJPY
|25
|EURCAD
|50
|EURJPY
|57
|GBPCAD
|-47
|NZDJPY
|38
|GBPCHF
|51
|GBPJPY
|41
|AUDNZD
|28
|AUDCHF
|40
|GBPUSD
|-246
|CADCHF
|61
|NZDUSD
|34
|EURCHF
|19
|NZDCHF
|46
|NZDCAD
|39
|USDCHF
|153
|GBPNZD
|34
|AUDUSD
|102
|CADJPY
|35
|EURSGD
|15
|GBPSGD
|13
|AUDSGD
|11
|AUDCAD
|37
|CHFSGD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|12K
|EURGBP
|5.7K
|GBPAUD
|10K
|EURNZD
|1.4K
|USDCAD
|4K
|USDJPY
|8.4K
|EURAUD
|6.7K
|AUDJPY
|8.9K
|CHFJPY
|6.9K
|EURCAD
|8.2K
|EURJPY
|8.6K
|GBPCAD
|1.1K
|NZDJPY
|3.4K
|GBPCHF
|5.3K
|GBPJPY
|6.6K
|AUDNZD
|5.5K
|AUDCHF
|4.2K
|GBPUSD
|-7.6K
|CADCHF
|6.3K
|NZDUSD
|3.4K
|EURCHF
|2.4K
|NZDCHF
|4.7K
|NZDCAD
|2.4K
|USDCHF
|6.8K
|GBPNZD
|5.5K
|AUDUSD
|7.2K
|CADJPY
|5.6K
|EURSGD
|3K
|GBPSGD
|2.8K
|AUDSGD
|2.3K
|AUDCAD
|4.6K
|CHFSGD
|654
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
Axiory-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 244
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 7365
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.68 × 37
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.70 × 511
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FusionMarkets-Live
|0.73 × 731
The trades and the trading:
The signal is running 28 pairs on automated EA trading. Trades are running with a stoploss of 250 pips from entry - SL will happen.
Account and lot size:
Account size: minimum account size should be $2500 to stay safe.
Lot Size: Account lot size will be 0.01/$10k longterm. Note that risk of bigger drawdown might be a bit higher before balance buildup.
Profit and Drawdown expectancy:
Profit: Steadily making +$100 per week. On a $10k account approximately 5% montly.
Drawdown: Backtest and experience from running this for a while drawdown should not be over 10-20% (with higher tops...)
Calendar notes:
- April- Signal setup 2025-04-11 on previously used account so history does not represent this setup fully.
- May - Some restructuring of the portfolio and I closed a bunch of trades manually/stoploss. Still delivering a decent profit.
- Sept - First stoploss hit (-$95)
