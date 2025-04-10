- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|518
|BTCUSD
|191
|XAUUSD
|124
|EURUSD
|99
|US30
|75
|USDJPY
|53
|US500
|29
|DE40
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|-476
|BTCUSD
|-261
|XAUUSD
|985
|EURUSD
|-91
|US30
|17
|USDJPY
|-158
|US500
|9
|DE40
|-83
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|-68K
|BTCUSD
|-722K
|XAUUSD
|58K
|EURUSD
|-221
|US30
|22K
|USDJPY
|-1.9K
|US500
|-2K
|DE40
|-30K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🚀 Kantitatif Alım-Satım Sinyalleri – Veri Odaklı Stratejiler
Sıkı veri analizi ve optimizasyonla geliştirilen strateji portföyü. Piyasa koşullarında dayanıklılık garantisi. Metodoloji:
✅ Veri Madenciliği – İstatistiksel olarak anlamlı desenler
✅ Parametre Optimizasyonu – Aşırı uyumu önleyen denge
✅ Walk-Forward Analiz (WFA) – Yeni verilerle doğrulama
✅ Monte Carlo Simülasyonları – Strateji ve portföy stres testleri
✅ Korelasyon Analizi – Risk dağılımı için çeşitlendirme
Denetlenebilir sonuçlar ve sürdürülebilir performans.
