Ruth Ramos Souza Silva Santos

Portifolio Cayman

Ruth Ramos Souza Silva Santos
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 110
Kârla kapanan işlemler:
435 (39.18%)
Zararla kapanan işlemler:
675 (60.81%)
En iyi işlem:
105.61 USD
En kötü işlem:
-89.33 USD
Brüt kâr:
6 028.55 USD (4 850 197 pips)
Brüt zarar:
-6 085.85 USD (5 593 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (119.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
239.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
39.82%
Maks. mevduat yükü:
28.03%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
951 (85.68%)
Satış işlemleri:
159 (14.32%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
13.86 USD
Ortalama zarar:
-9.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-206.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.29 USD (11)
Aylık büyüme:
31.00%
Yıllık tahmin:
376.12%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
238.91 USD
Maksimum:
822.08 USD (59.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.44% (824.03 USD)
Varlığa göre:
11.44% (90.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 518
BTCUSD 191
XAUUSD 124
EURUSD 99
US30 75
USDJPY 53
US500 29
DE40 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC -476
BTCUSD -261
XAUUSD 985
EURUSD -91
US30 17
USDJPY -158
US500 9
DE40 -83
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC -68K
BTCUSD -722K
XAUUSD 58K
EURUSD -221
US30 22K
USDJPY -1.9K
US500 -2K
DE40 -30K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.61 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +119.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -206.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
🚀 Kantitatif Alım-Satım Sinyalleri – Veri Odaklı Stratejiler

Sıkı veri analizi ve optimizasyonla geliştirilen strateji portföyü. Piyasa koşullarında dayanıklılık garantisi. Metodoloji:

 Veri Madenciliği – İstatistiksel olarak anlamlı desenler
 Parametre Optimizasyonu – Aşırı uyumu önleyen denge
 Walk-Forward Analiz (WFA) – Yeni verilerle doğrulama
 Monte Carlo Simülasyonları – Strateji ve portföy stres testleri
 Korelasyon Analizi – Risk dağılımı için çeşitlendirme

Denetlenebilir sonuçlar ve sürdürülebilir performans.


