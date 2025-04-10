SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Portifolio Cayman
Ruth Ramos Souza Silva Santos

Portifolio Cayman

Ruth Ramos Souza Silva Santos
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 109
Profit Trade:
435 (39.22%)
Loss Trade:
674 (60.78%)
Best Trade:
105.61 USD
Worst Trade:
-89.33 USD
Profitto lordo:
6 028.55 USD (4 850 197 pips)
Perdita lorda:
-6 084.07 USD (5 584 300 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (119.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
239.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
39.82%
Massimo carico di deposito:
28.03%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
950 (85.66%)
Short Trade:
159 (14.34%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
13.86 USD
Perdita media:
-9.03 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-206.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-206.29 USD (11)
Crescita mensile:
31.69%
Previsione annuale:
384.53%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
238.91 USD
Massimale:
822.08 USD (59.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.44% (824.03 USD)
Per equità:
11.44% (90.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 518
BTCUSD 190
XAUUSD 124
EURUSD 99
US30 75
USDJPY 53
US500 29
DE40 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC -476
BTCUSD -259
XAUUSD 985
EURUSD -91
US30 17
USDJPY -158
US500 9
DE40 -83
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC -68K
BTCUSD -713K
XAUUSD 58K
EURUSD -221
US30 22K
USDJPY -1.9K
US500 -2K
DE40 -30K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.61 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +119.96 USD
Massima perdita consecutiva: -206.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
🚀 Segnali di Trading Quantitativo – Strategie Avanzate

Portafoglio di strategie sviluppate con data mining e ottimizzazione rigorosa per robustezza. Metodologia include:

 Data Mining – Identificazione di pattern statisticamente rilevanti
 Ottimizzazione dei parametri – Distribuzione bilanciata contro l'overfitting
 Walk-Forward Analysis (WFA) – Validazione su dati non visti
 Simulazioni Monte Carlo – Stress test individuali e del portafoglio
 Analisi di correlazione – Diversificazione strategica per ridurre i rischi

Risultati verificabili, focalizzati su performance sostenibile.


Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 15:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.18 20:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 18:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.27 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Portifolio Cayman
30USD al mese
-7%
0
0
USD
749
USD
29
98%
1 109
39%
40%
0.99
-0.05
USD
59%
1:500
Copia

