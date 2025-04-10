- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|518
|BTCUSD
|190
|XAUUSD
|124
|EURUSD
|99
|US30
|75
|USDJPY
|53
|US500
|29
|DE40
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|-476
|BTCUSD
|-259
|XAUUSD
|985
|EURUSD
|-91
|US30
|17
|USDJPY
|-158
|US500
|9
|DE40
|-83
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|-68K
|BTCUSD
|-713K
|XAUUSD
|58K
|EURUSD
|-221
|US30
|22K
|USDJPY
|-1.9K
|US500
|-2K
|DE40
|-30K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
🚀 Segnali di Trading Quantitativo – Strategie Avanzate
Portafoglio di strategie sviluppate con data mining e ottimizzazione rigorosa per robustezza. Metodologia include:
✅ Data Mining – Identificazione di pattern statisticamente rilevanti
✅ Ottimizzazione dei parametri – Distribuzione bilanciata contro l'overfitting
✅ Walk-Forward Analysis (WFA) – Validazione su dati non visti
✅ Simulazioni Monte Carlo – Stress test individuali e del portafoglio
✅ Analisi di correlazione – Diversificazione strategica per ridurre i rischi
Risultati verificabili, focalizzati su performance sostenibile.
