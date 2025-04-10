SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Portifolio Cayman
Ruth Ramos Souza Silva Santos

Portifolio Cayman

Ruth Ramos Souza Silva Santos
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 106
Bénéfice trades:
435 (39.33%)
Perte trades:
671 (60.67%)
Meilleure transaction:
105.61 USD
Pire transaction:
-89.33 USD
Bénéfice brut:
6 028.55 USD (4 850 197 pips)
Perte brute:
-6 033.38 USD (5 550 929 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (119.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
239.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
39.82%
Charge de dépôt maximale:
28.03%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
947 (85.62%)
Courts trades:
159 (14.38%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.00 USD
Bénéfice moyen:
13.86 USD
Perte moyenne:
-8.99 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-206.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-206.29 USD (11)
Croissance mensuelle:
34.80%
Prévision annuelle:
422.24%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
238.91 USD
Maximal:
822.08 USD (59.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.44% (824.03 USD)
Par fonds propres:
11.44% (90.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 517
BTCUSD 189
XAUUSD 123
EURUSD 99
US30 75
USDJPY 53
US500 29
DE40 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC -454
BTCUSD -253
XAUUSD 1K
EURUSD -91
US30 17
USDJPY -158
US500 9
DE40 -83
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC -62K
BTCUSD -686K
XAUUSD 59K
EURUSD -221
US30 22K
USDJPY -1.9K
US500 -2K
DE40 -30K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.61 USD
Pire transaction: -89 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +119.96 USD
Perte consécutive maximale: -206.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
🚀 Signaux de Trading Quantitatif – Stratégies Avancées

Portefeuille de stratégies développées via analyse de données et optimisation rigoureuse pour une robustesse accrue. Méthodologie incluant :

 Data Mining – Identification de motifs statistiquement significatifs
 Optimisation des paramètres – Distribution équilibrée contre le surajustement
 Walk-Forward Analysis (WFA) – Validation hors échantillon
 Simulations Monte Carlo – Tests de résistance individuels et du portefeuille
 Analyse de corrélation – Diversification stratégique pour réduire les risques

Résultats vérifiables axés sur la performance durable.


Aucun avis
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 15:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.18 20:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 18:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.27 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portifolio Cayman
30 USD par mois
-0%
0
0
USD
800
USD
29
98%
1 106
39%
40%
0.99
-0.00
USD
59%
1:500
Copier

