|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USTEC
|517
|BTCUSD
|189
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|99
|US30
|75
|USDJPY
|53
|US500
|29
|DE40
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USTEC
|-454
|BTCUSD
|-253
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|-91
|US30
|17
|USDJPY
|-158
|US500
|9
|DE40
|-83
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USTEC
|-62K
|BTCUSD
|-686K
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|-221
|US30
|22K
|USDJPY
|-1.9K
|US500
|-2K
|DE40
|-30K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
🚀 Signaux de Trading Quantitatif – Stratégies Avancées
Portefeuille de stratégies développées via analyse de données et optimisation rigoureuse pour une robustesse accrue. Méthodologie incluant :
✅ Data Mining – Identification de motifs statistiquement significatifs
✅ Optimisation des paramètres – Distribution équilibrée contre le surajustement
✅ Walk-Forward Analysis (WFA) – Validation hors échantillon
✅ Simulations Monte Carlo – Tests de résistance individuels et du portefeuille
✅ Analyse de corrélation – Diversification stratégique pour réduire les risques
Résultats vérifiables axés sur la performance durable.
