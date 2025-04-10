- Büyüme
İşlemler:
1 305
Kârla kapanan işlemler:
736 (56.39%)
Zararla kapanan işlemler:
569 (43.60%)
En iyi işlem:
95.61 EUR
En kötü işlem:
-54.35 EUR
Brüt kâr:
4 972.32 EUR (2 377 854 pips)
Brüt zarar:
-5 538.55 EUR (2 800 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (127.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
340.91 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
28.20%
Maks. mevduat yükü:
7.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
644 (49.35%)
Satış işlemleri:
661 (50.65%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.43 EUR
Ortalama kâr:
6.76 EUR
Ortalama zarar:
-9.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-134.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-233.39 EUR (12)
Aylık büyüme:
-0.06%
Yıllık tahmin:
0.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
709.18 EUR
Maksimum:
1 346.51 EUR (32.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.52% (1 347.47 EUR)
Varlığa göre:
2.87% (111.96 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|536
|USTEC
|396
|US500
|373
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-667
|USTEC
|277
|US500
|-256
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-433K
|USTEC
|25K
|US500
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +95.61 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +127.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -134.18 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Die Risikoeinstellung liegt bei aktuell 3% und damit geringer als die anderen beiden Signale.
Gehandelt wird der US30 (DOW),USTEC(NASDAQ),US500(S&P)
