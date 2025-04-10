SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stabil America
Dennis Hein

Stabil America

Dennis Hein
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 305
Kârla kapanan işlemler:
736 (56.39%)
Zararla kapanan işlemler:
569 (43.60%)
En iyi işlem:
95.61 EUR
En kötü işlem:
-54.35 EUR
Brüt kâr:
4 972.32 EUR (2 377 854 pips)
Brüt zarar:
-5 538.55 EUR (2 800 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (127.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
340.91 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
28.20%
Maks. mevduat yükü:
7.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
644 (49.35%)
Satış işlemleri:
661 (50.65%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.43 EUR
Ortalama kâr:
6.76 EUR
Ortalama zarar:
-9.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-134.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-233.39 EUR (12)
Aylık büyüme:
-0.06%
Yıllık tahmin:
0.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
709.18 EUR
Maksimum:
1 346.51 EUR (32.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.52% (1 347.47 EUR)
Varlığa göre:
2.87% (111.96 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 536
USTEC 396
US500 373
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -667
USTEC 277
US500 -256
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -433K
USTEC 25K
US500 -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +95.61 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +127.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -134.18 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Die Risikoeinstellung liegt bei aktuell 3% und damit geringer als die anderen beiden Signale.

Gehandelt wird der US30 (DOW),USTEC(NASDAQ),US500(S&P)

İnceleme yok
2025.06.12 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.13 22:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 12:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stabil America
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
3K
EUR
33
100%
1 305
56%
28%
0.89
-0.43
EUR
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.