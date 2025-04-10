SegnaliSezioni
Stabil America

Dennis Hein
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 305
Profit Trade:
736 (56.39%)
Loss Trade:
569 (43.60%)
Best Trade:
95.61 EUR
Worst Trade:
-54.35 EUR
Profitto lordo:
4 972.32 EUR (2 377 854 pips)
Perdita lorda:
-5 538.55 EUR (2 800 937 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (127.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
340.91 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
28.20%
Massimo carico di deposito:
7.06%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
644 (49.35%)
Short Trade:
661 (50.65%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.43 EUR
Profitto medio:
6.76 EUR
Perdita media:
-9.73 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-134.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-233.39 EUR (12)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
0.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
709.18 EUR
Massimale:
1 346.51 EUR (32.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.52% (1 347.47 EUR)
Per equità:
2.87% (111.96 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 536
USTEC 396
US500 373
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -667
USTEC 277
US500 -256
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -433K
USTEC 25K
US500 -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.61 EUR
Worst Trade: -54 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +127.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -134.18 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Die Risikoeinstellung liegt bei aktuell 3% und damit geringer als die anderen beiden Signale.

Gehandelt wird der US30 (DOW),USTEC(NASDAQ),US500(S&P)

Non ci sono recensioni
2025.06.12 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.13 22:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 12:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
