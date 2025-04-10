- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 305
Profit Trade:
736 (56.39%)
Loss Trade:
569 (43.60%)
Best Trade:
95.61 EUR
Worst Trade:
-54.35 EUR
Profitto lordo:
4 972.32 EUR (2 377 854 pips)
Perdita lorda:
-5 538.55 EUR (2 800 937 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (127.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
340.91 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
28.20%
Massimo carico di deposito:
7.06%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
644 (49.35%)
Short Trade:
661 (50.65%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.43 EUR
Profitto medio:
6.76 EUR
Perdita media:
-9.73 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-134.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-233.39 EUR (12)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
0.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
709.18 EUR
Massimale:
1 346.51 EUR (32.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.52% (1 347.47 EUR)
Per equità:
2.87% (111.96 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|536
|USTEC
|396
|US500
|373
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-667
|USTEC
|277
|US500
|-256
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-433K
|USTEC
|25K
|US500
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +95.61 EUR
Worst Trade: -54 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +127.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -134.18 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Die Risikoeinstellung liegt bei aktuell 3% und damit geringer als die anderen beiden Signale.
Gehandelt wird der US30 (DOW),USTEC(NASDAQ),US500(S&P)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
33
100%
1 305
56%
28%
0.89
-0.43
EUR
EUR
33%
1:500