Dennis Hein

Stabil America

Dennis Hein
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -15%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 297
Bénéfice trades:
733 (56.51%)
Perte trades:
564 (43.48%)
Meilleure transaction:
95.61 EUR
Pire transaction:
-54.35 EUR
Bénéfice brut:
4 963.24 EUR (2 376 066 pips)
Perte brute:
-5 509.02 EUR (2 788 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (127.09 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
340.91 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
28.20%
Charge de dépôt maximale:
7.06%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
640 (49.34%)
Courts trades:
657 (50.66%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.42 EUR
Bénéfice moyen:
6.77 EUR
Perte moyenne:
-9.77 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-134.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-233.39 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-0.22%
Prévision annuelle:
-3.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
709.18 EUR
Maximal:
1 346.51 EUR (32.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.52% (1 347.47 EUR)
Par fonds propres:
2.87% (111.96 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 533
USTEC 394
US500 370
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -653
USTEC 268
US500 -237
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -422K
USTEC 24K
US500 -14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +95.61 EUR
Pire transaction: -54 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +127.09 EUR
Perte consécutive maximale: -134.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Die Risikoeinstellung liegt bei aktuell 3% und damit geringer als die anderen beiden Signale.

Gehandelt wird der US30 (DOW),USTEC(NASDAQ),US500(S&P)

2025.06.12 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.13 22:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 12:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stabil America
30 USD par mois
-15%
0
0
USD
3K
EUR
33
100%
1 297
56%
28%
0.90
-0.42
EUR
33%
1:500
Copier

