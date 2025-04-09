Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 2 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsEU-MT5-4 0.29 × 7 ICMarketsEU-MT5-2 0.33 × 126 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 FusionMarkets-Live 0.42 × 330 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsSC-MT5 0.58 × 5342 ForexClub-MT5 Real Server 0.59 × 469 GoMarkets-Live 0.64 × 87 StriforLLC-Live 0.72 × 18 XMTrading-MT5 3 0.73 × 5605 Exness-MT5Real12 0.84 × 146 Exness-MT5Real8 0.85 × 531 MilliyFXGlobal-Server 0.95 × 19 PacificUnionLLC-Live 1.00 × 30 102 daha fazla...