Jinguo Lin

Zorro

Jinguo Lin
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
102 (50.49%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (49.50%)
En iyi işlem:
37.21 USD
En kötü işlem:
-30.64 USD
Brüt kâr:
960.60 USD (64 158 pips)
Brüt zarar:
-1 209.22 USD (66 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (62.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.07 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
89.42%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
101 (50.00%)
Satış işlemleri:
101 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-1.23 USD
Ortalama kâr:
9.42 USD
Ortalama zarar:
-12.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-156.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.50 USD (13)
Aylık büyüme:
-6.29%
Yıllık tahmin:
-76.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
293.19 USD
Maksimum:
312.93 USD (30.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.67% (312.82 USD)
Varlığa göre:
5.59% (52.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 32
CADJPY 21
EURGBP 16
GBPUSD 16
AUDCAD 16
USDCHF 15
EURNZD 14
NZDJPY 13
USDJPY 10
AUDNZD 10
CHFJPY 10
EURAUD 10
AUDUSD 8
EURCHF 6
EURJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 54
CADJPY -35
EURGBP -24
GBPUSD -98
AUDCAD -22
USDCHF -28
EURNZD -9
NZDJPY 0
USDJPY -12
AUDNZD -27
CHFJPY -47
EURAUD 5
AUDUSD -27
EURCHF 15
EURJPY 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 8K
CADJPY -1.4K
EURGBP -807
GBPUSD -3K
AUDCAD -536
USDCHF -2.2K
EURNZD -1K
NZDJPY 257
USDJPY -464
AUDNZD -1.4K
CHFJPY -1.6K
EURAUD 444
AUDUSD -804
EURCHF 763
EURJPY 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.21 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +62.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -156.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 126
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.42 × 330
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5342
ForexClub-MT5 Real Server
0.59 × 469
GoMarkets-Live
0.64 × 87
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5605
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
Exness-MT5Real8
0.85 × 531
MilliyFXGlobal-Server
0.95 × 19
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 30
102 daha fazla...
Zorro EA is my first product after interacting with DeepSeek more than ten times.

DeepSeek AI is a great product that makes my thinking more comprehensive. It also enables Zorro to have good adaptability in different market periods. Simultaneously targeting trading of 15 symbols to mitigate risks.

The Zorro EA signal master account adopts a risk setting trading volume with a principal of 1000 USD and a maximum cumulative drawdown rate of approximately 20%.

So even small funds can follow orders. If the psychology can withstand a larger drawdown rate, even 500 USD can be used for copy trading.
İnceleme yok
2025.06.18 19:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 16:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.09 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.09 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
