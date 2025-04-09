SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Zorro
Jinguo Lin

Zorro

Jinguo Lin
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
101 (50.24%)
Perte trades:
100 (49.75%)
Meilleure transaction:
37.21 USD
Pire transaction:
-30.64 USD
Bénéfice brut:
940.43 USD (63 075 pips)
Perte brute:
-1 209.22 USD (66 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (62.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
79.07 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
89.42%
Charge de dépôt maximale:
5.88%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
100 (49.75%)
Courts trades:
101 (50.25%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-1.34 USD
Bénéfice moyen:
9.31 USD
Perte moyenne:
-12.09 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-156.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-156.50 USD (13)
Croissance mensuelle:
-8.32%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
293.19 USD
Maximal:
312.93 USD (30.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.67% (312.82 USD)
Par fonds propres:
5.59% (52.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 32
CADJPY 21
EURGBP 16
GBPUSD 16
AUDCAD 16
USDCHF 15
EURNZD 14
NZDJPY 13
USDJPY 10
AUDNZD 10
CHFJPY 10
EURAUD 9
AUDUSD 8
EURCHF 6
EURJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 54
CADJPY -35
EURGBP -24
GBPUSD -98
AUDCAD -22
USDCHF -28
EURNZD -9
NZDJPY 0
USDJPY -12
AUDNZD -27
CHFJPY -47
EURAUD -15
AUDUSD -27
EURCHF 15
EURJPY 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 8K
CADJPY -1.4K
EURGBP -807
GBPUSD -3K
AUDCAD -536
USDCHF -2.2K
EURNZD -1K
NZDJPY 257
USDJPY -464
AUDNZD -1.4K
CHFJPY -1.6K
EURAUD -639
AUDUSD -804
EURCHF 763
EURJPY 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.21 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +62.98 USD
Perte consécutive maximale: -156.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 126
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.42 × 330
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5342
ForexClub-MT5 Real Server
0.59 × 469
GoMarkets-Live
0.64 × 87
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5605
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
Exness-MT5Real8
0.85 × 531
MilliyFXGlobal-Server
0.95 × 19
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 30
102 plus...
Zorro EA is my first product after interacting with DeepSeek more than ten times.

DeepSeek AI is a great product that makes my thinking more comprehensive. It also enables Zorro to have good adaptability in different market periods. Simultaneously targeting trading of 15 symbols to mitigate risks.

The Zorro EA signal master account adopts a risk setting trading volume with a principal of 1000 USD and a maximum cumulative drawdown rate of approximately 20%.

So even small funds can follow orders. If the psychology can withstand a larger drawdown rate, even 500 USD can be used for copy trading.
Aucun avis
2025.06.18 19:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 16:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.09 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.09 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Zorro
30 USD par mois
-27%
0
0
USD
731
USD
25
100%
201
50%
89%
0.77
-1.34
USD
31%
1:500
