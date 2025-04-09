SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KG
Follow Trade Technology Limited

KG

Follow Trade Technology Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 159
Kârla kapanan işlemler:
1 788 (82.81%)
Zararla kapanan işlemler:
371 (17.18%)
En iyi işlem:
2 026.00 USD
En kötü işlem:
-8 424.97 USD
Brüt kâr:
91 040.16 USD (462 390 pips)
Brüt zarar:
-80 894.65 USD (268 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (6 248.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 810.98 USD (74)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
33.30%
Maks. mevduat yükü:
4.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
1 897 (87.86%)
Satış işlemleri:
262 (12.14%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
50.92 USD
Ortalama zarar:
-218.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-7 146.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 424.97 USD (1)
Aylık büyüme:
17.99%
Yıllık tahmin:
214.94%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 421.20 USD
Maksimum:
19 935.13 USD (28.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.66% (19 935.13 USD)
Varlığa göre:
54.78% (18 964.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2159
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 198K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 026.00 USD
En kötü işlem: -8 425 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6 248.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 146.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US06-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 13:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 14:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
