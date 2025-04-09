- Crescita
Trade:
2 159
Profit Trade:
1 788 (82.81%)
Loss Trade:
371 (17.18%)
Best Trade:
2 026.00 USD
Worst Trade:
-8 424.97 USD
Profitto lordo:
91 040.16 USD (462 390 pips)
Perdita lorda:
-80 894.65 USD (268 320 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (6 248.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 810.98 USD (74)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
33.30%
Massimo carico di deposito:
4.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
1 897 (87.86%)
Short Trade:
262 (12.14%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
50.92 USD
Perdita media:
-218.04 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-7 146.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 424.97 USD (1)
Crescita mensile:
18.29%
Previsione annuale:
221.76%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 421.20 USD
Massimale:
19 935.13 USD (28.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.66% (19 935.13 USD)
Per equità:
54.78% (18 964.00 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
