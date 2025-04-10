SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DarwinexZero
Dung Tien

DarwinexZero

Dung Tien
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
169 (59.29%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (40.70%)
En iyi işlem:
66.73 USD
En kötü işlem:
-19.44 USD
Brüt kâr:
1 198.89 USD (34 383 pips)
Brüt zarar:
-363.89 USD (28 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (26.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
732.21 USD (18)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
32.02%
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
8.97
Alış işlemleri:
151 (52.98%)
Satış işlemleri:
134 (47.02%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
7.09 USD
Ortalama zarar:
-3.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-92.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.09 USD (8)
Aylık büyüme:
-0.06%
Yıllık tahmin:
-0.75%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.36 USD
Maksimum:
93.08 USD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.09% (93.08 USD)
Varlığa göre:
0.03% (27.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 91
NZDCAD 51
XAUUSD 27
GBPUSD 27
EURUSD 25
USDJPY 23
AUDUSD 22
GBPJPY 19
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 838
NZDCAD 77
XAUUSD -61
GBPUSD -11
EURUSD 1
USDJPY -8
AUDUSD -9
GBPJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5K
NZDCAD 7.8K
XAUUSD -5.8K
GBPUSD -355
EURUSD -70
USDJPY -983
AUDUSD -563
GBPJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.73 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +26.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 3578
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 142
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
AdmiralMarkets-Live
3.49 × 298
Swissquote-Server
3.52 × 62
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 11:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 01:18
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DarwinexZero
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
101K
USD
45
88%
285
59%
32%
3.29
2.93
USD
0%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.