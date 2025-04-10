- Crescita
Trade:
285
Profit Trade:
169 (59.29%)
Loss Trade:
116 (40.70%)
Best Trade:
66.73 USD
Worst Trade:
-19.44 USD
Profitto lordo:
1 198.89 USD (34 383 pips)
Perdita lorda:
-363.89 USD (28 115 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (26.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
732.21 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
32.02%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
8.97
Long Trade:
151 (52.98%)
Short Trade:
134 (47.02%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
7.09 USD
Perdita media:
-3.14 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-92.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.09 USD (8)
Crescita mensile:
-0.06%
Previsione annuale:
-0.75%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.36 USD
Massimale:
93.08 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (93.08 USD)
Per equità:
0.03% (27.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|91
|NZDCAD
|51
|XAUUSD
|27
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|25
|USDJPY
|23
|AUDUSD
|22
|GBPJPY
|19
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|838
|NZDCAD
|77
|XAUUSD
|-61
|GBPUSD
|-11
|EURUSD
|1
|USDJPY
|-8
|AUDUSD
|-9
|GBPJPY
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5K
|NZDCAD
|7.8K
|XAUUSD
|-5.8K
|GBPUSD
|-355
|EURUSD
|-70
|USDJPY
|-983
|AUDUSD
|-563
|GBPJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.73 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +26.25 USD
Massima perdita consecutiva: -92.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.31 × 3578
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 142
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.39 × 33
|
AdmiralMarkets-Live
|3.49 × 298
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
45
88%
285
59%
32%
3.29
2.93
USD
USD
0%
1:200