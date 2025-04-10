SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DarwinexZero
Dung Tien

DarwinexZero

Dung Tien
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
285
Profit Trade:
169 (59.29%)
Loss Trade:
116 (40.70%)
Best Trade:
66.73 USD
Worst Trade:
-19.44 USD
Profitto lordo:
1 198.89 USD (34 383 pips)
Perdita lorda:
-363.89 USD (28 115 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (26.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
732.21 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
32.02%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
8.97
Long Trade:
151 (52.98%)
Short Trade:
134 (47.02%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
7.09 USD
Perdita media:
-3.14 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-92.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.09 USD (8)
Crescita mensile:
-0.06%
Previsione annuale:
-0.75%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.36 USD
Massimale:
93.08 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (93.08 USD)
Per equità:
0.03% (27.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 91
NZDCAD 51
XAUUSD 27
GBPUSD 27
EURUSD 25
USDJPY 23
AUDUSD 22
GBPJPY 19
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 838
NZDCAD 77
XAUUSD -61
GBPUSD -11
EURUSD 1
USDJPY -8
AUDUSD -9
GBPJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5K
NZDCAD 7.8K
XAUUSD -5.8K
GBPUSD -355
EURUSD -70
USDJPY -983
AUDUSD -563
GBPJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.73 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +26.25 USD
Massima perdita consecutiva: -92.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 3578
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 142
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
AdmiralMarkets-Live
3.49 × 298
Swissquote-Server
3.52 × 62
14 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 11:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 01:18
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DarwinexZero
30USD al mese
1%
0
0
USD
101K
USD
45
88%
285
59%
32%
3.29
2.93
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.