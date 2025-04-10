SignauxSections
Dung Tien

DarwinexZero

Dung Tien
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
285
Bénéfice trades:
169 (59.29%)
Perte trades:
116 (40.70%)
Meilleure transaction:
66.73 USD
Pire transaction:
-19.44 USD
Bénéfice brut:
1 198.89 USD (34 383 pips)
Perte brute:
-363.89 USD (28 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (26.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
732.21 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
32.02%
Charge de dépôt maximale:
0.54%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
8.97
Longs trades:
151 (52.98%)
Courts trades:
134 (47.02%)
Facteur de profit:
3.29
Rendement attendu:
2.93 USD
Bénéfice moyen:
7.09 USD
Perte moyenne:
-3.14 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-92.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.09 USD (8)
Croissance mensuelle:
-0.06%
Prévision annuelle:
-0.75%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.36 USD
Maximal:
93.08 USD (0.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.09% (93.08 USD)
Par fonds propres:
0.03% (27.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 91
NZDCAD 51
XAUUSD 27
GBPUSD 27
EURUSD 25
USDJPY 23
AUDUSD 22
GBPJPY 19
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 838
NZDCAD 77
XAUUSD -61
GBPUSD -11
EURUSD 1
USDJPY -8
AUDUSD -9
GBPJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5K
NZDCAD 7.8K
XAUUSD -5.8K
GBPUSD -355
EURUSD -70
USDJPY -983
AUDUSD -563
GBPJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.73 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +26.25 USD
Perte consécutive maximale: -92.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 3578
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 142
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
AdmiralMarkets-Live
3.49 × 298
Swissquote-Server
3.55 × 60
Aucun avis
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 11:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 01:18
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DarwinexZero
30 USD par mois
1%
0
0
USD
101K
USD
45
88%
285
59%
32%
3.29
2.93
USD
0%
1:200
Copier

