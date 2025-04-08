SinyallerBölümler
CS EA

Nguyen Duy Cuong
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
183 (81.69%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (18.30%)
En iyi işlem:
92.72 USD
En kötü işlem:
-28.89 USD
Brüt kâr:
815.69 USD (32 747 pips)
Brüt zarar:
-308.33 USD (15 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (47.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.41 USD (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
42.83%
Maks. mevduat yükü:
12.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
13.52
Alış işlemleri:
95 (42.41%)
Satış işlemleri:
129 (57.59%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
4.46 USD
Ortalama zarar:
-7.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-36.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.89 USD (2)
Aylık büyüme:
0.55%
Yıllık tahmin:
6.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.16 USD
Maksimum:
37.52 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (37.24 USD)
Varlığa göre:
2.56% (259.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 91
EURAUD 88
NZDCAD 45
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 306
EURAUD 133
NZDCAD 70
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 7.4K
EURAUD 5.4K
NZDCAD 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.72 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.38 × 239
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
11.33 × 3
Hello, 

This acount is invested 100% by FXCE fund. 

M1,only 3 pairs
Size 0.02, DCA Multi 1.5.

The DD is small for safe, you can copy with 1000usd ballance. 

2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 00:35
No swaps are charged
2025.04.21 00:35
No swaps are charged
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 08:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
