SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CS EA
Nguyen Duy Cuong

CS EA

Nguyen Duy Cuong
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
183 (81.69%)
Loss Trade:
41 (18.30%)
Best Trade:
92.72 USD
Worst Trade:
-28.89 USD
Profitto lordo:
815.69 USD (32 747 pips)
Perdita lorda:
-308.33 USD (15 597 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (47.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.41 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
42.83%
Massimo carico di deposito:
12.44%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
13.52
Long Trade:
95 (42.41%)
Short Trade:
129 (57.59%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
4.46 USD
Perdita media:
-7.52 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-36.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.89 USD (2)
Crescita mensile:
0.55%
Previsione annuale:
6.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.16 USD
Massimale:
37.52 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (37.24 USD)
Per equità:
2.56% (259.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 91
EURAUD 88
NZDCAD 45
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 306
EURAUD 133
NZDCAD 70
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 7.4K
EURAUD 5.4K
NZDCAD 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.72 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.21 USD
Massima perdita consecutiva: -36.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.38 × 239
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
11.33 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Hello, 

This acount is invested 100% by FXCE fund. 

M1,only 3 pairs
Size 0.02, DCA Multi 1.5.

The DD is small for safe, you can copy with 1000usd ballance. 

Non ci sono recensioni
2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 00:35
No swaps are charged
2025.04.21 00:35
No swaps are charged
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 08:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CS EA
30USD al mese
5%
0
0
USD
10K
USD
30
100%
224
81%
43%
2.64
2.27
USD
3%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.