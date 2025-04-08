Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN 0.62 × 13 AdmiralsGroup-Live 2.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 3.80 × 90 Earnex-Trade 4.38 × 239 Ava-Real 1-MT5 7.04 × 68 XMGlobal-MT5 12 11.33 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou