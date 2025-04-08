SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CS EA
Nguyen Duy Cuong

CS EA

Nguyen Duy Cuong
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
221
Bénéfice trades:
181 (81.90%)
Perte trades:
40 (18.10%)
Meilleure transaction:
92.72 USD
Pire transaction:
-20.76 USD
Bénéfice brut:
781.17 USD (31 819 pips)
Perte brute:
-279.44 USD (14 173 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (47.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.41 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
42.83%
Charge de dépôt maximale:
12.44%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
13.37
Longs trades:
92 (41.63%)
Courts trades:
129 (58.37%)
Facteur de profit:
2.80
Rendement attendu:
2.27 USD
Bénéfice moyen:
4.32 USD
Perte moyenne:
-6.99 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-36.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.89 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.55%
Prévision annuelle:
6.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.16 USD
Maximal:
37.52 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.37% (37.24 USD)
Par fonds propres:
2.56% (259.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 88
GBPUSD 88
NZDCAD 45
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 133
GBPUSD 301
NZDCAD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 5.4K
GBPUSD 7.8K
NZDCAD 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.72 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +47.21 USD
Perte consécutive maximale: -36.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.38 × 239
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
11.33 × 3
Hello, 

This acount is invested 100% by FXCE fund. 

M1,only 3 pairs
Size 0.02, DCA Multi 1.5.

The DD is small for safe, you can copy with 1000usd ballance. 

Aucun avis
2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 00:35
No swaps are charged
2025.04.21 00:35
No swaps are charged
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 08:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

