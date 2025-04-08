Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 1 Exness-Real17 0.67 × 933 Exness-Real16 0.81 × 795 Exness-Real18 1.51 × 128 VTMarkets-Live 8 1.67 × 3 Axi-US06-Live 2.33 × 3 ICMarketsSC-Live11 3.62 × 13 HFMarketsSV-Live Server 3 5.51 × 91 Exness-Real9 9.42 × 121 VantageInternational-Live 3 10.95 × 22 FxPro.com-Real05 11.43 × 23 RoboForex-ProCent-5 13.74 × 57 VTMarkets-Live 15.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 22.00 × 3 UltimaMarkets-Live 2 23.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 23.74 × 295