- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
678
Kârla kapanan işlemler:
510 (75.22%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (24.78%)
En iyi işlem:
78.44 USD
En kötü işlem:
-174.37 USD
Brüt kâr:
3 027.69 USD (37 572 pips)
Brüt zarar:
-3 314.76 USD (35 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (301.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
427.07 USD (64)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
27.08%
Maks. mevduat yükü:
4.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
415 (61.21%)
Satış işlemleri:
263 (38.79%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
5.94 USD
Ortalama zarar:
-19.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-656.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-656.76 USD (23)
Aylık büyüme:
-3.24%
Yıllık tahmin:
-37.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
293.47 USD
Maksimum:
1 275.66 USD (8.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.09% (1 275.66 USD)
Varlığa göre:
3.38% (496.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|654
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|4
|XAUUSD
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-166
|AUDCAD
|-192
|AUDNZD
|47
|NZDCAD
|24
|XAUUSD
|0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.9K
|AUDCAD
|-2.4K
|AUDNZD
|916
|NZDCAD
|343
|XAUUSD
|135
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.44 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +301.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -656.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
Exness-Real28
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.67 × 933
Exness-Real16
|0.81 × 795
Exness-Real18
|1.51 × 128
VTMarkets-Live 8
|1.67 × 3
Axi-US06-Live
|2.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
|3.62 × 13
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.51 × 91
Exness-Real9
|9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
|10.95 × 22
FxPro.com-Real05
|11.43 × 23
RoboForex-ProCent-5
|13.74 × 57
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
|23.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
