- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
678
Profit Trade:
510 (75.22%)
Loss Trade:
168 (24.78%)
Best Trade:
78.44 USD
Worst Trade:
-174.37 USD
Profitto lordo:
3 027.69 USD (37 572 pips)
Perdita lorda:
-3 314.76 USD (35 857 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (301.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.07 USD (64)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
27.08%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
415 (61.21%)
Short Trade:
263 (38.79%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
5.94 USD
Perdita media:
-19.73 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-656.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-656.76 USD (23)
Crescita mensile:
-3.10%
Previsione annuale:
-37.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
293.47 USD
Massimale:
1 275.66 USD (8.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.09% (1 275.66 USD)
Per equità:
3.38% (496.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|654
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|4
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-166
|AUDCAD
|-192
|AUDNZD
|47
|NZDCAD
|24
|XAUUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.9K
|AUDCAD
|-2.4K
|AUDNZD
|916
|NZDCAD
|343
|XAUUSD
|135
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.44 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +301.69 USD
Massima perdita consecutiva: -656.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.67 × 933
|
Exness-Real16
|0.81 × 795
|
Exness-Real18
|1.51 × 128
|
VTMarkets-Live 8
|1.67 × 3
|
Axi-US06-Live
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|3.62 × 13
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.51 × 91
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|10.95 × 22
|
FxPro.com-Real05
|11.43 × 23
|
RoboForex-ProCent-5
|13.74 × 57
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|23.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
