Mr Pongnarin Rojwattana

Sunrise RB

Mr Pongnarin Rojwattana
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
678
Profit Trade:
510 (75.22%)
Loss Trade:
168 (24.78%)
Best Trade:
78.44 USD
Worst Trade:
-174.37 USD
Profitto lordo:
3 027.69 USD (37 572 pips)
Perdita lorda:
-3 314.76 USD (35 857 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (301.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.07 USD (64)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
27.08%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
415 (61.21%)
Short Trade:
263 (38.79%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
5.94 USD
Perdita media:
-19.73 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-656.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-656.76 USD (23)
Crescita mensile:
-3.10%
Previsione annuale:
-37.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
293.47 USD
Massimale:
1 275.66 USD (8.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.09% (1 275.66 USD)
Per equità:
3.38% (496.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 654
AUDCAD 10
AUDNZD 9
NZDCAD 4
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -166
AUDCAD -192
AUDNZD 47
NZDCAD 24
XAUUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.9K
AUDCAD -2.4K
AUDNZD 916
NZDCAD 343
XAUUSD 135
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.44 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +301.69 USD
Massima perdita consecutiva: -656.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.67 × 933
Exness-Real16
0.81 × 795
Exness-Real18
1.51 × 128
VTMarkets-Live 8
1.67 × 3
Axi-US06-Live
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
3.62 × 13
HFMarketsSV-Live Server 3
5.51 × 91
Exness-Real9
9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
10.95 × 22
FxPro.com-Real05
11.43 × 23
RoboForex-ProCent-5
13.74 × 57
VTMarkets-Live
15.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
23.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.