Tan Chin Kee

Monthly Steady Return

Tan Chin Kee
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 49%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
981
Kârla kapanan işlemler:
755 (76.96%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (23.04%)
En iyi işlem:
72.76 USD
En kötü işlem:
-77.66 USD
Brüt kâr:
1 653.07 USD (115 352 pips)
Brüt zarar:
-1 160.64 USD (75 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (47.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
86.33%
Maks. mevduat yükü:
22.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.01
Alış işlemleri:
667 (67.99%)
Satış işlemleri:
314 (32.01%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
2.19 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-70.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.66 USD (1)
Aylık büyüme:
5.50%
Yıllık tahmin:
66.79%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
122.81 USD (9.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.70% (122.72 USD)
Varlığa göre:
81.64% (1 232.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 864
AUDCAD 102
NZDCAD 15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 507
AUDCAD -19
NZDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 37K
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 925
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.76 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +47.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
RannForex-Server
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 134
Exness-MT5Real8
0.65 × 415
DooTechnology-Live
0.73 × 252
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Aim to grow the account balance every month at 3% - 10%

Traded Currency: EURUSD

Recommended Fund: $1000

İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
