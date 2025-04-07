- Büyüme
İşlemler:
981
Kârla kapanan işlemler:
755 (76.96%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (23.04%)
En iyi işlem:
72.76 USD
En kötü işlem:
-77.66 USD
Brüt kâr:
1 653.07 USD (115 352 pips)
Brüt zarar:
-1 160.64 USD (75 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (47.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
86.33%
Maks. mevduat yükü:
22.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.01
Alış işlemleri:
667 (67.99%)
Satış işlemleri:
314 (32.01%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
2.19 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-70.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.66 USD (1)
Aylık büyüme:
5.50%
Yıllık tahmin:
66.79%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
122.81 USD (9.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.70% (122.72 USD)
Varlığa göre:
81.64% (1 232.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|864
|AUDCAD
|102
|NZDCAD
|15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|507
|AUDCAD
|-19
|NZDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|37K
|AUDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|925
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.76 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +47.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
VTMarkets-Live 2
|0.60 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 134
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 415
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
Aim to grow the account balance every month at 3% - 10%
Traded Currency: EURUSD
Recommended Fund: $1000
İnceleme yok