Tan Chin Kee

Monthly Steady Return

Tan Chin Kee
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 49%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
981
Bénéfice trades:
755 (76.96%)
Perte trades:
226 (23.04%)
Meilleure transaction:
72.76 USD
Pire transaction:
-77.66 USD
Bénéfice brut:
1 653.07 USD (115 352 pips)
Perte brute:
-1 160.64 USD (75 132 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (47.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.54 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
86.33%
Charge de dépôt maximale:
22.90%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.01
Longs trades:
667 (67.99%)
Courts trades:
314 (32.01%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
2.19 USD
Perte moyenne:
-5.14 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-70.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-77.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.13%
Prévision annuelle:
98.61%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
122.81 USD (9.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.70% (122.72 USD)
Par fonds propres:
81.64% (1 232.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 864
AUDCAD 102
NZDCAD 15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 507
AUDCAD -19
NZDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 37K
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 925
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.76 USD
Pire transaction: -78 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +47.55 USD
Perte consécutive maximale: -70.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
RannForex-Server
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.50 × 163
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 134
Exness-MT5Real8
0.65 × 415
DooTechnology-Live
0.73 × 252
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
StriforSVG-Live
0.90 × 51
79 plus...
Aim to grow the account balance every month at 3% - 10%

Traded Currency: EURUSD

Recommended Fund: $1000

Aucun avis
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
