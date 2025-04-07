SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Monthly Steady Return
Tan Chin Kee

Monthly Steady Return

Tan Chin Kee
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 49%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
981
Profit Trade:
755 (76.96%)
Loss Trade:
226 (23.04%)
Best Trade:
72.76 USD
Worst Trade:
-77.66 USD
Profitto lordo:
1 653.07 USD (115 352 pips)
Perdita lorda:
-1 160.64 USD (75 132 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (47.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
86.33%
Massimo carico di deposito:
22.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
667 (67.99%)
Short Trade:
314 (32.01%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
2.19 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-70.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.66 USD (1)
Crescita mensile:
6.82%
Previsione annuale:
82.78%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
122.81 USD (9.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.70% (122.72 USD)
Per equità:
81.64% (1 232.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 864
AUDCAD 102
NZDCAD 15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 507
AUDCAD -19
NZDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 37K
AUDCAD 1.9K
NZDCAD 925
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.76 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +47.55 USD
Massima perdita consecutiva: -70.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
RannForex-Server
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 134
Exness-MT5Real8
0.65 × 415
DooTechnology-Live
0.73 × 252
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
StriforSVG-Live
0.90 × 51
79 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Aim to grow the account balance every month at 3% - 10%

Traded Currency: EURUSD

Recommended Fund: $1000

Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati