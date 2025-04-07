- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
981
Profit Trade:
755 (76.96%)
Loss Trade:
226 (23.04%)
Best Trade:
72.76 USD
Worst Trade:
-77.66 USD
Profitto lordo:
1 653.07 USD (115 352 pips)
Perdita lorda:
-1 160.64 USD (75 132 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (47.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
86.33%
Massimo carico di deposito:
22.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
667 (67.99%)
Short Trade:
314 (32.01%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
2.19 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-70.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.66 USD (1)
Crescita mensile:
6.82%
Previsione annuale:
82.78%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
122.81 USD (9.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.70% (122.72 USD)
Per equità:
81.64% (1 232.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|864
|AUDCAD
|102
|NZDCAD
|15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|507
|AUDCAD
|-19
|NZDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|37K
|AUDCAD
|1.9K
|NZDCAD
|925
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.76 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +47.55 USD
Massima perdita consecutiva: -70.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
VTMarkets-Live 2
|0.60 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 134
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 415
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
79 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Aim to grow the account balance every month at 3% - 10%
Traded Currency: EURUSD
Recommended Fund: $1000
Non ci sono recensioni